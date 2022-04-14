Özkurt: BRT’nin elektrik borcu yok, kesinti yasal değil

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na hiç borcu bulunmayan BRTK’nin elektriği gayrı yasal bir şekilde kesildi.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, BRT’nin elektrik borcu olmamasına rağmen elektriksiz bırakıldığını vurguladı..

Özkurt, 1 Nisan 2022 tarihi itibarı ile Elektrik Kurumu’na hem daha önceden taksitlendirilmiş hem de güncel borçların hepsinin ödendiğini söyledi…

Özkurt, “Buna rağmen kuruma gayrı yasal yollardan girilerek, 12 Nisan itibarıyla elektriğimizi kesmiştir” dedi.

Kurumun elektrik borcunu ödemekte geciktiği dönemlerde de kesinti yapıldığını ancak Kıb-Tek personelinin bu süreçte BRT ana giriş kapısından girerek, elektriği kestiğini anlatan Meryem Özkurt, “Evet BRT zaman zaman Elektrik Kurumu’na borçlerını ödemekte gecikmeler yaşamıştır. Doğrudur. Ama elektiriğimizi kesmek için hep ana giriş kapıdan resmi bir şekilde gelen Kıb-Tek personeli işlerini yaparak gitmişlerdir.

Biz de hiçbir zaman herhangi bir açıklama yapmadık. Ancak şimdi soruyorum, Kıb-Tek madem ki BRT’nin borcu olduğunu iddia ediyor, neden her zaman olduğu gibi ana giriş kapısından değil de arka tellerden atlayarak kuruma gayrı yasal bir şekilde girdi” dedi.

Meryem Özkurt, ülkedeki tüm yayınların aksamadan seyretmesini sağlayan Lefkoşa Transmisyon Merkezi’nin de BRT Sitesi içerisinde bulunduğunu anımsatarak, “Ülkenin tüm yayınlarını tehlikeye atacak şekilde sorumsuzca yapılan bu işlemi esefle kınıyorum” dedi.

Kıb-Tek yetkililerine de ulaştığını söyleyen Özkurt, “BRT’nin borcu bulunmadığını ve bu yaşanan olayın doğru olmadığını yetkililere ben şahsen ilettim” dedi.

Özkurt, yenilenebilir enerji sistemlerini kullanan ilk ve tek kurum olan BRT’nin 3 gündür bu sistemle elektrik üretmesinin de engellendiğini anımsatarak, bu olayın ülke ekonomisine de büyük zarar verdiğini söyledi.

Özkurt, “12 Nisan saat 17.00 de BRT’nin arkasındaki tellerden atlayarak içeri giren Kıb-Tek personeli elektriğimizi keserek, yine aynı yolla ve kaçarak kurumdan ayrılmıştır. Bu güvenlik kameralarımıza yansımıştır. Ben Kurum Müdürü olarakı polise suç duyurusunda buklunarak şikayetçi oldum. Gerekli yollar izlenecektir. Ama hiçkimsenin şüphesi olmasın, BRT her ne şartta olursa olsun, ister mazotla, ister gazla hem kendi yayınlarını hem de ülkedeki tüm yayınların devamlılığını sağlayacaktır” dedi.

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14/04/2022 12:49