Özkurt: Kadına yönelik her türlü şiddetin karşısında toplum olarak durmalıyız

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt, “Siyasi, sosyal, ekonomik ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden doğan kadına yönelik her türlü şiddetin karşısında toplum olarak durmazsak, kadınlar olarak bu şiddete maruz kalmaya devam edeceğiz” dedi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Özkurt, az gelişmiş ve baskıcı toplumlarda, şiddet bile sayılmayan uygulamalardan dolayı şiddete çözüm üretme konusunda da bir şey yapılmadığını belirtti.

Dünyada en çok yaşanan sosyal sorunların başında kadına yönelik şiddettin geldiğini, bu şiddettin geçmişten günümüze farklı şekillerde vücut bulduğunu ve kadınların varlık mücadelesini tehdit etmeye devam ettiğine işaret eden Özkurt, “Kadına yönelik her türlü şiddet konusunda, bu şiddeti görmezden gelenler, karşı duruş sergilemeyenler, sessiz kalmayı seçenler de şiddeti uygulayan kadar suçlu ve sorumludur” ifadelerini kullandı.

Özkurt, “Kadınların şiddetsiz bir hayat kurması ve şiddetin her türlüsünden uzak kalabilmesi için koruyucu ve önleyici tedbirler alarak, hukuk kurallarını kendi çıkar ve egolarına göre uygulayanlar karşısında farkındalığı artırmak toplumsal bir görev bilinciyle ele alınmalıdır” dedi.

Özkurt, 25 Kasım’ın, “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” olarak dayanışmanın ve adalet arayışının güçlendiği bir gün olarak kutlandığını kaydetti, “Görünmezlikten, kadınların sesini duyuran herkese selam olsun” ifadesini kullandı.

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24/11/2022 19:37