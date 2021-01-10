Özkurt: Mesai arkadaşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlarım

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10/01/2021

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Özkurt: Mesai arkadaşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlarım

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt ’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özkurt, mesajında;

“Toplumları ve kitleleri etkileme gücüne sahip olan gazetecilik mesleği, sorumluluk duygusundan uzak kişilerin elinde zararlı bir araç haline gelebilmektedir.

Görevi haber yapmak olan gazetecilerin, tüm diğer mesleklerde olduğu gibi toplumların inanç, kültür ve sosyal değerleri üzerine bina edilmiş, gazetecilik ilkelerine ve etik kurallarına uymaları gerekmektedir.

Gazetecilik mesleğinin etik ihlallerinin altında yatan sebepler ne olursa olsun ‘haber değeri’ varsayımı ile sorumluluk duygusundan uzak bir habercilik yapmaları kabul edilemez.

Özdenetim mekanizmasının çalıştırılarak, doğru ve objektif habercilik yapmak, gazeteciliği meslek edinmiş kişiler büyük bir erdemdir. Bu vesile ile mesleğe gönül vermiş gazetecilerin, basın emekçilerinin ve mesai arkadaşlarımın ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlarım.” dedi.

10/01/2021 14:41
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TAGS: Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, haberkibris, kıbrıs,
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