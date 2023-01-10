Özkurt: Tüm gazetecilerin gününü kutlarım

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Özkurt mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Gazetecilik meslek etik kurallarına uyan, doğru ve tarafsız haberlere ulaşmamızı sağlayan gazetecilerin kıymeti, gerçek dışı haberlerin hızla yayıldığı dijital çağda daha iyi anlaşılıyor.

Bu nedenledir ki; sosyal medya ağlarının çoğalmasıyla artan dezenformasyonla mücadele edip gerçekleri ortaya çıkarmak için "çalışan gazeteciler" daha da değerlidir.

Türkiye'de 1961 yılında kabul edilen basın çalışanlarının hak ve çalışma güvencesini sağlayan 212 sayılı Fikir İşçileri Kanunu yürürlüğe girdiği gündür. Ülkemizde de gazetecilerin haklarını düzenleyecek, benzer yasalara ivedi olarak ihtiyaç duyulmaktadır.

Öncelikle gece gündüz demeden emek veren çalışma arkadaşlarım başta olmak üzere bu işi meslek edinmiş tüm gazetecilerin gününü kutlarım.”

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10/01/2023 18:50