Özkurt’tan Dünya Kadın Hakları Günü mesajı

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kadınların seçme ve seçilme hakkı elde etmesiyle siyasal ve sosyal alana katılım ve temsiliyetinin önemini vurguladı.

Özkurt mesajında " Toplumsal hayatta Atatürk Devrimleri'nin en önemlilerinden biri olan kadınların seçme ve seçilme hakkı elde etmesiyle siyasal, ekonomik, sosyal alanda daha çok yer bulmuştur” dedi.

Özkürt açıklamasına şöyle devam etti:

“Seçme ve seçilme hakkı, kadınların toplumun kendisine biçtiği roller dışında kamusal hayata girmesine, siyasi hakları kazanmasına ve eşitlik kavramlarının gelişmesine en büyük etkendir. Demokrasilerin daha sağlam zeminde ilerleye bilmesi, kadının her alanda söz sahibi olması ve yer almasıyla mümkündür. Medya, toplumsal konumlamayı yapan en önemli araçlardan biridir. Bu bağlamda kadın - erkek eşitliğinin sağlanması için medyaya önemli görevler düşmektedir. Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 87. yıldönümünü ve 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Gününü kutluyor, tüm kadınlarımızı saygıyla selamlıyorum."

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05/12/2021 11:17