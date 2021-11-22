Özlem Ersoy yaşamını yitirdi!

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22/11/2021

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Özlem Ersoy yaşamını yitirdi!

Atatürk Meslek Lisesi'nde uzun yıllardır öğretmenlik yapmakta olan Özlem Ersoy, hayatını kaybetti. Kanserle mücadele eden Ersoy'un vefatı yasa boğdu. Özlem Ersoy, yarın Türkiye'de Şefik Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verilecek.

KKTC Mesleki Teknik Öğretim Dairesi, vefat haberini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Yapılan paylaşım şöyle:

Atatürk Meslek Lisesi'nde uzun yıllardır öğretmenlik yapmakta olan, öğretmen arkadaşları ve öğrencileri tarafından çok sevilen Özlem Ersoy'u zamansız kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yaslı ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileriz..

22/11/2021 16:48
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TAGS: Özlem Ersoy
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