Özlem Gedik yazdı: Böyle bir olay başımıza ilk kez geliyordu…

Oysaki tek derdi annesine gece lambası almaktı...

Otizm de en göze batan özellik takıntılardır.

Diğer belirgin özellikler, ekolâli, sürekli tekrarlayıcı davranışlar, titizlik, sıralama, dönen ve yuvarlak nesnelere aşırı eğilim gibi gibi...

Peki ya otizmli birey aklına taktığı her şeyi yapar mı?

Evet yapar… Yapmazsa ya da yapamazsa nöbet geçirir.

Bir gün sabah uykudan uyandığımda Kaan yatağında yoktu, henüz yaşı çok küçük olduğundan ev sınırları dışına çıkabileceğine hiç birimiz ihtimal vermeyip; deli gibi odalarda, bahçede onu arıyor sürekli adına hitaben sanki buralardadır ümidi ile sesleniyorduk...

Tam bahçe kapısına yöneldik ki karşı komşumuz seslendi. Kendisi işten eve gelirken Mağusa çemberinde bölgesinde Kaan'a benzer bir çocuk gördüğünü ve onun evde olup olmadığını sordu bize…

Biz büyük oğlumla nasıl arabaya bindiğimizi ve o yöne nasıl gittiğimizi dahi hatırlamıyoruz...

Çünkü böyle bir olay başımıza ilk kez geliyordu…

Bir sağa bir sola bakınıyor hızla yolda ilerliyorduk, yolda gördüğümüz insanlara onu soruyorduk fakat gören olmamıştı…

Sonra benim aklıma o çevrede bulunan büyük bir süpermarkette onun gördüğü fakat almadığımız gece lâmbası geldi…

Oğluma doğru oraya gidelim dediğimi hatırlıyorum...

Evet gittiğimiz yerde yani marketin kapısında güvenlik genç ve elini tuttuğu Kaan vardı...

Bilin bakalım Kaan'ın elinde ne vardı?

Bir gün öncesi aklına taktığı ve bizim almadığımız gece lâmbası...

Oğlum arabanın kornasına nasıl bastıysa etraf resmen çınladı :(

Ben onlara doğru koşarken sanki bize şunu anlatırcasına, bana kızmayın der gibi ağzından şu kelimeler hızla dökülüverdi...

● Lamba Özlem annenin...

Yani ben anneme lamba almaya tek başıma buraya geldim, bana ne olur kızmayın...

O günden sonra bir kez dahi onu gözden ayırmamaya büyük özen gösterdik...

Evet otizmli birey aklına taktığını yapar veya yapmaya çalışır, takıntılarla beslenir otizm, bunu göz ardı etmeyelim...

-Dip not: Yazılarım ben ve otistik oğlumun yaşanmışlıklarından ibarettir… Yani tecrübe…

Bu konuda asla bir otorite olmadığımı sizlere aktarmıştım...

Okuyan her göze sevgilerimizle...