Özlem Gedik yazdı: Şimdi yakabilirsiniz Mavi Işıkları

Bir Dünya Otizm farkındalık günününden daha merhaba ,

Biliyorum ülke olarak zor zamanlardan geçiyoruz fakat; bu gün biz otizm annelerinin sözlerine kulak asılabilecek neredeyse tek gün..

Günün anlam ve önemine uygun bir yazı ile sizlere ulaşmak istedim, ola ki okursanız bir nebze farkındalık yaratmış oluruz belki hep birlikte..

Onlar dünyaya bizleri seçerek gelmediler tabiiki bizlerde onları.Yaşam onların kapalı dünyasında aydınlanmayı beklerken bir çok şeyi bizlere öğreten yine kendileri oldu.

Çürümüş bir sistem içerisinde hızla hepimiz bir yana savrulurken,normal adledilen bireylere dahi gerçek hayat standardını sunamayan yönetimlerin engelli bireyler için bir varoluş savaşına dönüşen yaşamları ise her biri için ayrı bir çığlıktır,varolma biçimidir..

Ben kendi adıma 25 yılımı verdiğim bu varoluş savaşında tek bir devlet kurumunu dahi yanımda görememenin üzüntüsünü taşıyorum.

Hiç bir Avrupalı anne bizler kadar yorulmuyor ve sıkıntı çekmiyorsa terslik nerede bulmak lazım gelir .

Birleşmiş Milletler Örgütü tarafından Nisan ayı Otizm farkındalık ayı olarak ilan edilmiş ve 2 Nisan ise Dünya Otizm Farkınldalık günü olarak belirlenmiş amaç otizmli bireyler ve ailelerinin sıkıntılıarına ortak olmak, rengi ise mavi olarak belirlenmiş.

Nedeni ise otizmli bireylerin kendilerini (light up blue) bu renkte daha rahat hissetmeleri...

Şimdi bu yazımla az da olsa farkı farketmenizi sağlayabilmişsem ne mutlu bana diyorum, ben oğlumu sizlere anlatmak adına bir şeyler söylemek istesem kuracağım cümlelerin ve kullanacağım kelimelerin dünyayı bir kaç kez turlaması gerek dersem mutlak beni anlayacaksınız.

Sırası gelmişken hatırı sayılır politika adaylarının ve sonrasında sizleri tanımayanların ise bizimde hatrımızda kalmadıklarını söylemeden edemeyeceğim..

Sabırla okuduğunuz için teşekkür eder otizmin ve tüm engellerin ortadan kalktığı günler dilerim.

Şimdi yakabilirsiniz Mavi Işıkları. .

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02/04/2022 13:22