Özlem Gürkut: Mutasyonlu virüs ülkemize gelmiş olabilir

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Dr. Özlem Gürkut, yerel vaka sayısındaki son durum ve vaka artışındaki sebeplere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gürkut'un açıklaması şöyle:

Şu anda yoğun bakımda 14 hastamız var.

Pandemi merkezi ve Acil Durum Hastanesi’nde toplam 105 hasta ve COVID-19 pozitif karantina merkezlerinde ise 313 kişi var.

Toplam aktif vaka sayımız ise 432.

Bugüne kadar 14 hastamızı kaybettik maalesef.

Bugün 37’si yerel toplam 38 yeni vaka saptanırken sadece 16 kişi iyileşip taburcu oldu. Yani hala taburcu olandan fazla yeni gelen pozitif vaka var. Demek ki toplam vaka sayımız artmaya devam ediyor.

Vaka sayılarımızın artmasının ve daha ağır klinik bulgularla gelmelerinin muhtemel sebepleri arasında;

1-Daha bulaşıcı ve daha ciddi belirtilere seyreden COVID-19’a sebep olan SARS CoV 2 virüsünün yeni mutant tipinin ülkemize de gelmiş olabileceği-( bunun için pozitif vakalarımızdan analiz için örnek gönderilerek tespit yapılması söz konusudur),

2-Kışın gelmesi ve soğuk havalar nedeni ile kapalı alanlarda daha yakın temaslarla virüsü taşıyanlardan daha fazla miktarda virüs ile enfekte olan (bulaşan) kişilerin daha ciddi hastalık tablosu ile seyredebileceği,

3-Son zamanlarda COVID-19 testleri pozitif olarak saptanan kişilerle teması olan kişilerin temaslı takip ekibine isimlerinin verilmesinden kaçınıldığı, hatta bazı COVID-19 belirtileri gösteren kişilerin bile test yaptırmaktan kaçındıkları ve ancak şikayetleri iyice ilerledikten sonra yani geç kalarak hastaneye başvurdukları bunun da daha ağır seyreden hastaların artmasına neden olabileceği düşünülmektedir.

LÜTFEN!

Çok acil ve önemli bir şey olmadıkça evinizden çıkmayınız ve başkaları ile temas etmeyiniz.

Evden çıkmak zorunda kalırsanız açık veya kapalı alanlarda istisnasız MASKE takınız, başkaları ile aranıza 2 metre mesafe koyunuz ve ellerinizi sık sık sabun-suyla yıkayınız.

Ateş, öksürük, koku veya tad almada bozukluk, baş ağrısı, boğaz ağrısı, kas ve eklem ağrıları gibi belirtiler gösteriyorsanız maskenizi takarak bir hastaneye mümkün ise ateş/öksürük polikliniklerine başvurunuz, PCR testi yaptırınız.

COVID-19 testi pozitif saptanan bir kişi ile (PCR testi pozitif çıktığı günden önceki 2 güne kadar veya hastalık belirtileri göstermeye başladıktan 2 gün öncesine kadar) riskli yakın temasınız olmuşsa temaslı takip ekibine bilgi vermekten kaçınmayınız. Bu hem sizin iyiliğiniz hem de etrafınızdaki sevdiklerinizin korunması için önemlidir.

Dr. Özlem Gürkut

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01/02/2021 11:33