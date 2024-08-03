Özlem Gürkut: Tolga Keçeli elindeki silahla sağlıklı görevlilerini etkisiz hale getirdi

TIP-İŞ Başkanı Dr. Özlem Gürkut, Serhatköy’de rahatsızlandığı gerekçesiyle çağırdığı ambulansı kaçıran 33 yaşındaki Tolga Keçeli’nin elindeki silahla sağlıklı görevlilerini etkisiz hale getirdiğini söyledi.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ) Başkanı Dr. Özlem Gürkut, Güzelyurt’a bağlı Serhaköy’de bu sabah 33 yaşındaki Tolga Keçeli’nin bir ambulansı kaçırmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Gürkut, kamu hastanelerinin acil servislerindeki eksiklik ve aksaklıklar konusunda uzun süredir Sağlık Bakanlığı ve hükümetten iş birliği talebine yanıt alamadıklarını belirterek, sabah yaşanan olayın durumun ciddiyetini gözler önüne serdiğini söyledi.

Gürkut, 112 Hızır ambulansını çağıran vatandaşın elindeki silah ile ambulanstaki sağlık görevlilerini tehdit ederek etkisiz hale getirdiğini ve ambulansa el koyduğunu ifade etti.

TIP-İŞ’ten yapılan açıklama şöyle:

“Kimse Zarar Görmeden Harekete Geçiniz

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ) olarak kamu hastanelerinin acil servislerindeki eksiklik ve aksaklıklar konusunda uzun süredir Sağlık Bakanlığı ve Hükümetten iş biliği talebimize yanıt alamamış olmamız nedeni ile 31 Temmuz 2024 tarihinde yaptığımız basın açıklamasının üzerinden sadece 3 gün geçmişken bu sabah yaşanan olay durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Sağlık Bakanlığı ve Hükümetten hiçbir olumlu yanıt veya açıklama gelmemişken, bu sabahın erken saatlerinde Güzelyurt’ta yaşayan ve “hastalandığı” gerekçesi ile 112 Hızır Ambulansını çağıran bir vatandaş elindeki silah ile ambulanstaki sağlık görevlilerini tehdit ederek etkisiz hale getirmiş, ambulansa el koymuştur. Ardından ambulans ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisine gelmiş, yine elinde silahla ve tehditler savurarak acil servise girmiştir.

Yaşanan korku dolu anların ardından silahlı vatandaş etkisiz hale getirilebilmiş ve sağlık çalışanları görevlerine devam edebilmiştir. Bu sırada acil serviste bulunan diğer hastaların tedavilerinde aksama yaşanmaması için kendini tehlikeye atan görevli hekim ve personelin zarar görmemiş olması yüreklerimize su serpmiş olsa bile bu olay acil servis ve 112 çalışanlarının karşı karşıya bulunduğu tehlikeyi ve güvenlik zafiyetini bir kez daha göstermiştir.

Sağlık Bakanlığı ve Hükümeti acil servislerdeki ve 112 Hızır Acil Servisindeki aksaklık ve eksiklikleri gidermek için derhal harekete geçmeye çağırıyor 31 Ağustos 2024 tarihine kadar somut adımlar atılmaması halinde ikinci bir uyarı yapmaksızın grev dahil her türlü yasal ve sendikal eylem ve haklarımızı kullanacağımızı bildiririz.

Sağlık Bakanlığı ve Hükümete iş birliğine açık olduğumuzu, hastalarımız ve sağlık ekiplerimiz zarar görmeden derhal sorunlara çare üretmemiz gerektiğini bir kez daha hatırlatırız.”