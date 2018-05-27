Özlem Savoğlu unutulmadı

Amansız bir hastalığa yenik düşerek genç yaşta yaşamını yitiren ancak, geride önemli izler bırakan Özlem Savoğlu, ölümünün birinci yılında düzenlenen bir etkinlikle anıldı.

Tatlısu'da toplanan çok sayıda genç, hem pedal çevirdi, hem özlem'i andı, hem de Kemal Saracoğlu Vakfı'na kanserle mücadele için maddi katkı yaptı. Tatlısu'da toplanan ve yaklaşık üç saat pedal çeviren çok sayıda genç, bir kez daha ülkemizde çok can yakan illet hastalığa dikkat çekmiş oldu.