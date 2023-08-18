Özlem Sona Erdi! “Mid Summer Ball” Geri Dönüyor

La Nouba, bu akşam (18 Ağustos Cuma) büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacak. 2005 yılından itibaren her yıl ağustos ayında gerçekleştirilen ve binlerce kişinin katılım gösterdiği “Mid Summer Ball”, bir çok sanatçının katılımıyla bu akşam gerçekleştiriliyor.

“Mid Summer Ball” Projesi Ne Zaman Ortaya Çıktı?

Mid Summer Ball projesi ilk olarak 2005 yılında oluşturuldu ve amacı 25 yüksek profilli İngiltereli DJ ve sanatçıyı festival tarzında bir etkinlikte bir araya getirmekti.

Günümüze dek her yıl Ağustos ayında düzenlenen Mid Summer Ball etkinliklerinde bir çok başarılı ve akılda kalıcı geceye imza atıldı. Kıbrıs gece hayatında unutulmaz yer edinmiş Lion Garden, Night Park, Beyond, Escape ve Vogue gibi eğlence mekanlarında binlerce eğlence severi yıllarca bir araya getirmiş organizasyon Mid Summer Ball, yıllar içerisinde önderliğini Artful Dodger’ın yaptığı Ronnie Herel, Rampage, Scottie B, Donaeo, Jason Kaye, Pied Piper, Ramsey & Fen, Creed, Pioneer ve Mat Jam Lamont gibi birçok başarılı ismi bir araya getirerek dev bir organizasyon kuruluşu formatını aldı.

Yıldız İsimler Sahnede Olacak

Pandemi süreci boyunca tedbir amaçlı ara verilen organizasyon, bu yıl tekrardan sahalara döndü. 18 Ağustos Cuma gecesi Kıbrıs’ın gözde eğlence mekanı La Nouba’da 18. yıl dönümünün kutlanacağı Mid Summer Ball etkinliği, başta yine 2005 yılında olduğu gibi Artful Dodger önderliğinde Colin Francis, Lisa Maffia, Mc Bushkin, Cafe 432, J Junior, Dj Chuckster, Dj Woody, MC DT, Alistar Dodger, Edski, NSE, MC SEL ve Dj CTH gibi birçok başarılı isme ev sahipliği yapacak.