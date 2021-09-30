Özlem Türeci’den Covid-19’un geleceğine ilişkin açıklama

Dünyada ilk onaylanan ve kullanılmaya başlanan bununla birlikte dünyada mRNA teknolojisiyle geliştirilen ilk aşıyı geliştiren BioNTech’in kurucu ortağı Dr. Özlem Türeci, ABD basınına virüsün geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Türeci, dünyanın virüs nedeniyle "korku içinde yaşamaması gerektiğini" söylerken, “Covid-19 yönetilebilir hale gelecek hatta yönetilebilir hale gelmeye başladı bile” diye konuştu.

‘BİRKAÇ YIL DAHA BİZE EŞLİK EDECEK’

"Yeni bir normale dönmemiz gerekeceğini, çünkü bu virüsün bize birkaç yıl daha eşlik edeceğini" sözlerine ekleyen Türeci, corona virüs varyantları ile ilgili de açıklamada bulundu.

Yeni varyantlarla ile ilgili endişeler hakkında sorulan soruya Dr Özlem Türeci, BioNTech'in "gelecekteki varyantları sürekli olarak değerlendirdiğini ve daha fazlasının olacağını" söyledi.

‘GÜÇLENDİRİCİ TEK BAŞINA UYGUN VE KORUYUCU’

Üçüncü güçlendirici Covid-19 aşısı ile ilgili Türeci, “Şu anda dolaşımda olan tüm bu varyantlar için, zayıflayan bağışıklık tepkilerini yüksek seviyelere geri getiren güçlendiricilerin tek başına uygun ve koruyucu olduğu görülüyor” diye konuştu.

Ortaya çıkabilecek yeni varyantlar ile ilgili Türeci, "Taramaya devam etmek zorundayız çünkü durumun böyle olmadığı yaklaşan varyantlar olabilir. Bunun için ikinci bir ayağımız var, yani bir varyanta uyum sağlamamız gerektiğinde kendimizi hızlı ve çabuk olmaya hazırlıyoruz” şeklinde konuştu.

Pandeminin nasıl ilerleyeceğine dair öngörüsünü de paylaşan Türeci, çıkış yolunu yönlendirmek için daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu söylerken, “Gelecekteki güçlendirici dozların 12 veya 18 ayda bir verileceğini sanıyorum” dedi.

Bu habere tepkiniz:



30/09/2021 16:10