Özmerhan Group çocuklar için koşacak!
Kuzey Kıbrıs’ın önde gelen grup şirketlerinden Özmerhan Group bu kez çocuklar için koşuyor
18/10/2019
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Özmerhan Group, yarın gerçekleşecek Lefkoşa Maratonu’nda çocuklar için koşmaya hazırlanıyor.
Farklı sektörleri bünyesine katarak başarılara imza atan Özmerhan Group, Lefkoşa Maratonunda koşmaya hazırlanıyor. Sorumluluk duygusunun başarıyı getirdiğini iyi bilen Özmerhan Group, 20 Ekim Pazar (yarın) günü, LTB El Ele Çocuk Merkezi’nin yeni bina yapımı için gerçekleşecek koşuda yer alarak çocuklarımıza destek olacak.
Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenleyeceği Lefkoşa Maratonuna Özmerhan Group’ta, çocuklarımız için onlarca çalışma arkadaşı ile ilk sıralarda yerini alarak destek verecek.
Özmerhan Group Direktörü Ömer Arhun çocuklarımızın geleceğini doğru şekillendirmeye katkı koyabilmenin sevincini yaşadığını ve LTB El Ele Çocuk Merkezi projesine destek vermekten gurur duyduğunu belirtti.