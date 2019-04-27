Özmerter: Daha kaç hükümet yeycek bu sistem

İşinsanı Mete Özmerter, gelinen aşamada yeniden gündeme hükmet krizini kendine has üslubu ile değerlendirdi.

Özmerter, sistemin her 1-2 senede bir hükmet yediğini belirterek, “Yapılması gereken belli ama ille bu sistemi döndüreceğiz. Aha dönmez guduz” dedi.

Özmerter’in reformlara yönelik açıklaması şöyle: Devlet yönetimini verimli hale getirmediğimiz sürece, dilensek de, vergileri artırsak, elektrik faturalarını babutsa yapsak da bu iş olmaz. Taşıma suyla değirmen döndürmeye çalışıyoruz. Aha dönmez guduz. Vergi, elektrik faturaları, piyasa.. ezim ezim oldu. Siyasetle işimiz olmaz. Sadece benim değil, kimsenin olmamalı. Canımızla bedel öder durumdayız. Sağlık, altyapı, hiçbirşeye para kalmadı. Artık iş ciddi. Hükümet değişimiyle bu iş olur mu? Kaç hükümet değiştiğinde ne kadar olduysa o kadar. Çözüm verim yaratmakta. Sorunlar belli. Adım atsak diyorum artık.