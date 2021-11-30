Öznacar ile Aysal CTP’den, Öztürkler ile Talaykurt UBP’den aday

Siyasi partilerin 23 Ocak’taki erken genel seçim için hazırlıkları yoğun şekilde devam ediyor. Tüm gözler, erken genel seçimde aday olacak yeni isimlere, yeni yüzlere çevrildi.

Siyasi partiler, kendi ideolojilerine yakın, siyasi anlayışlarına uygun olduğunu düşündüğü isimlere adaylık için teklifler götürürken, partilere aday adaylığı için de birçok başvuru geliyor.

Haber Kıbrıs olarak adaylıklarla ilgili elde ettiğimiz bilgileri sizinle “Haber Kıbrıs/ Erken Genel Seçim 2022” köşesinde paylaşacağız.

Behcet Öznacar, Mağusa’da CTP’den aday olacak

Ülkemizin tanınan ve sevilen simalarından birisi olan Emekli Albay ve akademisyen Behçet Öznacar’ın CTP’den aldığı teklifi kabul ettiği ve Mağusa’dan milletvekili adayı olacağı öğrenildi. Öznacar’ın aday adaylığının bu hafta içinde kesinlik kazanacağı kaydedildi.

Seran Aysal, CTP Mağusa’dan kontenjan adayı

CTP’nin şu ana kadar kesinleşen ilk kontenjan adayının Mimar Mühendis Odaları Birliği Başkanı Seran Aysal olduğu öğrenildi. Seran Aysal’ın Mağusa’dan kontenjan adaylığı için aldığı teklifi kabul ettiği ve hafta içinde açıklanacağı belirtildi.

Ziya Öztürkler, Güzelyurt’ta UBP aday adayı

Uzun bir süreden beridir Yükseköğretim Dairesi Müdürlüğü görevini yürüten eğitimci Ziya Öztürkler’in Güzelyurt’ta UBP’den aday adayı olacağı öğrenildi. Daire müdürlüğü yanı sıra KIBRIS Gazetesi’ndeki köşe yazılarıyla da bilinen ve sevilen bir sima olan Öztürkler’in aday adaylığının bu hafta içinde açıklanması bekleniyor.

Halil Talaykurt, İskele’den UBP aday adayı

Ülkemizin tanınmış bürokratlarından, Merkezi İhale Komisyonu’nun (MİK) eski müdürü Halil Talaykurt, İskele’de UBP aday adayı olma kadarı aldı. Kamuda çeşitli görevlerde bulunmuş, en son olarak da MİK müdürlüğü yapmış olan Talaykurt, açık sözlülüğü ile bilinen bir bürokrat.

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30/11/2021 08:27