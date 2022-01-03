Özok Group’tan Çifte Kutlama

1979 yılında kurumsallaşan ve bugün Kuzey Kıbrıs’ın kurumsal firmaları arasında ilklerde yer alan Özok Group kuruluşunun 43. yılını görkemli bir etkinlikle kutladı. Pandemi koşullarından dolayı, sadece kendi çalışanlarıyla kutladığı gecede aynı zamanda Hyundai yeni i20 lansmanını da gerçekleştirdi. Girişte tüm personelin PCR ve Antijen kontrolleri yapıldı, plaza komple dezenfekte edildi.

Özok Group 43.yıl kutlaması direktörler Ali Özok, Hasan Özok, Fatma Özok ve Şenay Özok, Koordinatörler, Müdürler, Bölüm sorumluları ve tüm çalışanların katılımıyla, Haspolat’taki Özok Hyundai Plaza’da yapıldı.

Gecede geçmiş yıl değerlendirilmesi yapıldı, gelecek yıl hedefleri konuşuldu.

Özok Group Direktörü Hasan Özok “Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bırakıyoruz, pandemi koşullarında bir araya gelmenin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu da anlamış olduk. Gece gündüz çalıştığımız alanlar oldu. Bunlardan bir tanesi de ikinci üniversitemiz olan Uluslararası Alasia Üniversitesi projesiydi. Ancak pandemi araya girince, üniversitenin bir parçası olan Yurt binalarını Sağlık Bakanlığı himayesinde Karantina Merkezi olarak tahsis ettik. Temenni ederim ki bu süreç daha fazla zarar vermeden sağlıklı günlere kavuşuruz. Diğer birimlerimizde de önemli değişiklikler yaptık, mobilya fabrikasını yeniden yapılandırdık, hem mobilya hem şilte üretimi konusunda önemli yatırımlarımız oldu. Bu arada yeni markaları bünyemize katarak mağazalarımızı da yeniden yapılandırdık. 2022 nin ilk ayında yine Girne’de yeni bir mağazamızın açılışını gerçekleştireceğimizi sevinerek söyleyebilirim.

Özok Petrol İstasyonunda rasyonel değişikler yaptık ve yeni yılın ilk haftalarında cafesi, yıkama ve dolum tesisi faaliyete geçecek, en kısa sürede de büyük bir marketi yine hizmete açacağız.

İnşaat bölümünde çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor, Yaşam Villaları’nın çoğu bitmiş durumda, çevre düzenlemeleri devam ediyor. En kısa sürede bu projenin tamamlanıp yeni büyük bir proje olan Özok Park AVM’ye yoğunlaşmak istiyoruz. Bildiğiniz gibi inşaat firmamız Netkon bazı projeleri aynı anda yürütüyor, o yüzden çok yoğun bir inşaat işleri dönemi yaşıyoruz. Özok Park AVM yarısı tamamlanmış ve 2022 yılında da projeyi tamamlamayı hedefliyoruz.

Otomotiv bölümünde, bildiğiniz gibi Yeni i20, yeni i10 ve Bayon Showroomlarımızda yerini alacaktı. Ancak dünyada yaşanan çip krizi nedeniyle kısa bir aksama yaşadık, bu araçlardan yeni i20’yi bugün beğeninize sunuyoruz. Yeni i10 ve Bayon da yine 2022 ilk aylarında burada olacak.

Bu gelişmeleri sizlerle paylaşırken söylemek istediğim önemli bir şey de şu; Tüm yönetim kadrosu, ekiplerimiz, birimlerimiz, çalışanlarımız canla başla çalışıyor ve beraber başarıyoruz, bu yüzden öncelikle tüm bu projeleri yöneten, üreten ve çalışan ekibimize teşekkür ediyorum.

Başarmaya olan inancımız sizlerin desteği ve emeğiyle hiçbir zaman bitmeyecek, 2022 de bizi çok daha iyi bir yıl bekliyor olacak, buna olan inancım tamdır.”

Grup direktörü Hasan Özok’un konuşmasından sonra Hyundai yeni i20 açılışı gerçekleşti ve ardından 43.yıl pastası kesildi. Gece, yarışmalar, yılbaşı çekilişi ve grup Reva konseriyle devam etti.

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03/01/2022 16:16