Özpar: Pandemi kurulunu oluşturan ilk üniversiteyiz

Girne Amerikan Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Direktörü Uzman Dr Osman Özpar, üniversitede kurulan “GAÜ Pandemi Kurulu” hakkında bilgi verdi.

Osman Özpar, kurulun KKTC üniversiteleri arasında ilk olduğunu belirterek, kurulun tamamının hekimlerden (Tıp doktoru) oluştuğunu söyledi.

Özpar, Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı tedbirler yanında alınan ek tedbirlerin üniversitede uygulandığını kaydetti.

Pandemi kurulunun aldığı kararların akademik ve idari çalışanlara bildirildiğine dikkat çeken Özpar, kampüse koronavirüs ile ilgili bilgilendirici ve aşıya teşvikle ilgili afişlerin asıldığını dile getirdi.

Özpar, pandemi kurulu tarafından alınan tedbirleri şu şekilde sıraladı:

“Maske, mesafe ve hijyen kuralları uygulanıyor. Derslere girenlerden çift aşı isteniyor.

45 dakika olan ders saatleri 30 dakikaya düşürüldü. Ders arası zaman uzatıldı. Derslere devamlılık gevşetildi.

Klimalar kapatıldı. Kapı ve pencereler açık tutularak doğal havalandırmadan yararlanılıyor.

Öğrencinin PCR testinin pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı bilgilendiriliyor. Sınıf arkadaşları, öğretmen ve idari çalışanlara antijen testi yapılıyor. Bu kişilerin antijen testinin pozitif çıkması durumunda PCR testi yapılıyor. PCR testinin pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı’na bildiriliyor ve dersler on-line yapılabiliyor”.

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03/11/2021 14:18