Özper Özorun 2.Kez Türkiye Şampiyonu

Kıbrıslı Türk sporcumuz Özper Özorun haftasonu Ankara’da düzenlenen Türkiye T1 Global MMA Dövüş Ligi’nde tüm rakiplerini yenerek ikinci kez Türkiye şampiyonu oldu.

Haber Kıbrıs’a konuşan Özorun şampiyonluğu bu sene hayatını kaybeden Leymosun’un ve Girne’nin sevilen isimlerinden Ahmet Raif Özocak anısına armağan ettiğini söyledi. Özorun ayrıca antrenönürü Ekim Özgüvenli'ye de teşekkür etti

Light MMA Contact Büyük Erkekler disiplininde 86 kiloda yarışan Özorun, Metin Cin, Gurban Jabbarov, ve Mehmet Balaban isimli rakiplerini yenerek MMA rekorunu 4-0-0 yaptı.

İki sene üst üste Türkiye Şampiyonu olan Özper Özorun, Kıbrıs spor tarihinin en fazla mma maçına çıkan sporcusu ve Kıbrıs MMA Tarihinin en hızlı maç bitirme süresine sahip sporcusu oldu.

3 pes ettirme ( submission ) 1 hakem kararı ile 4 maçını kazanan Özorun en fazla submission ve en fazla takedowna sahip sporcu ünvanını da kazandı

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15/11/2021 18:32