Özper Özorun KKTC’de gerçekleştirilen ilk resmi BJJ Turnuvasında Ağırsiklet Şampiyonu Oldu

12 Aralık 2021 tarihinde Kempo Savunma Sanatları Federasyonu’nun düzenlediği Kuzey Kıbrıs tarihinde gerçekleştirilen ilk Brazilian Jiu Jitsu turnuvasında ÖzperÖzorun Şampiyon oldu. 88 KG olan Özorun üst siklettedövüşüp kendisinden ağır rakiplerine karşı amansızca dövüştü. Özper Özorun KKTC Tarihine geçen bu performansıyla ilk BJJ Şampiyonları arasında yer aldı. İskele Dr Fazıl Küçük Spor Salonunda gerçekleştirilen turnuvada ikinci tatamide ise Kempo maçları yer aldı. BJJ Şampiyonu olan Özorun Kempo 90 KG Kategorisinde ise Mağusalı rakibine karşı üstün bir performans sergileyerek önce Rear Naked Choke ile rakibini boğarak pes ettirdi. Daha sonra Mağusakulübünün itirazları sonrası geçersiz sayılan hareket maçın bitmesine rağmen devam ettirilmesine neden oldu. Özorun maçın başından beri rakibini yıprattığı seri sağ sol kombinasyonları ile rakibinin kafasına darbelerindirmeye devam etti. Daha sonra rakibini ayaklarından kaldırarak yere vurdu. Özorun Armbar tekniğiyle rakibinin kolunu kırmaya gitti ve rakibinin tekrar pes etmesi üzerine maçı tekrar kazandı. Cyprus Bull & LionSpor Kulübü antrenörü Ekim Özgüvenli ve Başkan Kani Bilginaylar’ın bulunduğu turnuvada Türkiye KempoFederasyon Başkanı Halis Avşar’da tribünde yer aldı.

Özorun KKTC Tarihinin ilk BJJ Şampiyonluğunu Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Milli Güreşçi Emre Genç anısına armağan ettiğini açıkladı.

Özper BJJ Şampiyonluğu sonrası madalya töreni sonrası çektiği videoda trafik kazasında hayatını kaybeden Kaplıca’nın sevilen isimlerinden Büyükkonukİsmet Atlı Spor Külübü’nün sporcusu Emre Genç anısına armağan ettiğini bildirdi. Güreş camiasının sevilen isimlerinden genç bir yetenek olan Emre Genç’in sporun gelecek vadeden güreşçilerinden biri olduğunu düşündüğünü belirtti. Emre’ye saygısını bu şekilde gösteren Özorun Güreş camiası ve Kempo camiası tarafından sosyal medyada aynı saygıyla karşılandı.

Kıbrıslı Seyirciler Tribünleri Doldurdu. Çığlıklar ve Alkışlar Salonu İnletti

Bir ay önce Türkiye MMA Şampiyonu olan Özorun’unsevenleri , takım arkadaşları ve takipçileri salonda yerini aldı. Özorun dövüşürken adeta hiç bitmeyen çığlıklar ve alkış sesleri arasında Özorun’un rakiplerine karşı üstünlük kurmasına ve maçlarını kazanmasına sevinen taraftarlar coşku içerisinde sahadan ayrıldı. Özorunsosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada seyircilere teşekkür ettiğini ve onlara performans sergilemekten dolayı gurur duyduğunu ifade etti. KKTC Güreş, Kickbox , Kempo , BJJ ve Grappling Şampiyonu olan Özorun ayrıca Türkiye MMA tarihinde 2 sene üst üste lig şampiyonu olarak Kıbrıs tarihine geçti. Ayrıca Kempo Antrenörlük kursunu başarıyla geçen Özorun Başkan Mehmet İngenç tarafından verilen Antrenörlük ve Hakemlik belgelerini seyirciler ve sporcular önünde aldı.

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13/12/2021 13:59