Özper Özorun yazdı: Neden Ağırlık Antrenmanı Yapmalısınız? Kuvvet Antrenmanlarının 6 Faydası

Genelde kilo sorunu olmayanların ve daha kaslı ve iyi gözükmek isteyenlerin tercih ettiği ağırlık antrenmanları, yoğunlaşılan bölgedeki kasların daha verimli çalışmasını sağlaması bakımından, genel spor performansı ve sağlık açısından oldukça yararlıdır ve fitness/kardiyo programları ile paralel devam edilmesi tavsiye edilmektedir.

Ancak, her birey bir değildir. Cinsiyetten kaynaklanan farkların yanında geçirilen hastalık, sakatlık, kazalar gibi nedenlerle bireylerin antrenman ihtiyaçları farklı olabilmektedir. Ağırlık antrenmanları insan vücudunda testosteron hormonunun salgılanmasını sağladığı için hem kadınlara hem de erkek tavsiye edilen gerek kilo vermek gerekse kaslanmak isteyenler için olmazsa olmazdır.

Ağırlık Antrenmanlarının Faydaları

Ağırlık antrenmanlarının vücut için birçok faydası bulunmakla beraber, biz sizin için en önemli olan 6 tanesini paylaşacağız.

• Eklem, kemik ve kas sağlığını geliştirir. Doğru bir beslenme programı ile uygulanan kuvvet antrenmanları, eklem ve kemik sisteminin kendini yenileme hızlarının artmasına fayda sağlar. Bu sayede kemik ve eklemlerin dayanıklılığı artar. Bu sayede özellikle diz, dirsek ve bilek eklemlerinde sakatlık riskleri azalırken, yaşanabilecek kazalarda kemik kırılmalarına karşı da vücudunuz daha dirençli olur.

• Yağ Yakma Hızınızı ve Kilo Verme Hızınızı Arttırır. Ağırlık antrenmanları, vücudun yağ yakmasını hızlandırır ve kilo vermeyi hızlandırır. Özellikle vücut tipine göre yağların en çok depolandığı yerler olan göbek, basen, kalça gibi alanlarda ağırlık antrenmanı ile hızlı incelmeler görülebilmektedir. Burada dikkat edilecek nokta, idman temposunu düşürmeden, vücudun genelini çok fazla zorlamayacak, sakatlık ve ağrılara yol açmayacak düzeyde ağırlıklar kullanmaktadır. Özellikle ayakta yapılacak antrenmanlarda, ağırlık kaldırırken bir yandan da dengenizi korumaya çalışmanız, vücudun daha fazla enerji harcamasına yani yağ yakmasına sebep olacağından dolayı, zayıflama ve kilo kaybında etkilidir.

Daha Etkileyici Bir Görünüm

• Kaslarınız Daha Şekilli Görünür ve Dikkat Çeker: Ağrılık antrenmanı ile geliştirilen kaslar, doğal gelişen kaslara göre daha şekilli olurlar ve boyutları daha geniş olur. Fit bir görünüme kavuşmak isteyenler bundan dolayı mutlaka ağırlık antrenmanları yapmaları önerilmektedir.

Burada ufak bir detay, bazı bireylerde iki kol arasında belirgin güç farkları olabilmektedir. Bunun giderilmesi için güçsüz kola ağırlık verilirken güçlü kol kesinlikle bırakılmamalıdır. Bu durumda olan kişiler, salonlarda yer alan ve Beden Eğitimi Öğretmenliği alanlarından mezunolan kişilere danışmalıdırlar.

• Güç Kazanımı Sağlar. Bireyler ağırlık antrenmanlarına başladıktan sonra, genel vücut yapıları ve antrenman yoğunluklarına göre bir süre içerisinde kol, gövde ve bacaklarının daha kuvvetli olduğunu fark etmeye başlarlar. Güç kazanımıyla, bireyler gün içerisindeki genel aktivitelerde daha az yorulmaya başlarlar ve enerjilerini gün boyunca daha efektif bir biçimde koruyabilmektedirler.

Her Sette Sağlığınızı Geliştirin

• Kalp ve Genel Sağlığınıza Pozitif Katkı Sağlar. Ağırlık antrenmanları, kardiyo egzersizleri gibi nabız ve tansiyonun sürekli yüksek tutulduğu antrenmanları olduğundan dolayı uzun vadede kalbin bu tempoya alışmasını sağlar. Kilo kaybının da eklenmesiyle beraber, bu etki katlanarak ilerler.

• Ufak Kas Gruplarının Geliştirir. Ufak kas gruplarının geliştirilmesi, vücudun genel performansı üzerinde büyük etkisi olan bir antrenmandır ancak spor yapan birçok kişi, görünüşe bir katkısı olmadığından dolayı ihmal etmektedir. Performans sporlarıyla uğraşanlara ihmal etmemeleri gerektiğini bir Özper Özorun tavsiyesi olarak bildirelim. Ufak kas gruplarını çalıştırmanın en etkin yolu hafif ağırlıklarla çok yavaş olarak gerçekleştirilen antrenmanlar olup, sadece eklemleri değil, eklemleri de oldukça yoran bir yöntemdir. Bunun yanında, uzun vadede vücudun patlayıcı gücünü büyük bir ölçüde arttırmasından, denge kurmayı kolaylaştırmasından dolayı spor tutkunları tarafından büyük önem görmektedir.

Ağırlık Antrenmanlarının Psikolojik Faydaları

Son olarak spor yapmak insanı disipline eder. Özellikle ağırlık antrenmanlarından fiziksel olarak fayda görmeye başlayan kişi gün içerisindeki programını spor programına göre ayarlamak ister ve günlük ders ve işlerini buna göre sıralar ve bitirir. Zamanla gelişen fiziksel görüntü ile kişilerin kendilerine olan güvenleri artar ve hem arkadaş çevrelerinde hem iş ortamında hem de sosyal çevrelerde karşı cinsle çok daha rahat ve başarılı ilişkiler kurabilirler. Bunun yanında spor ortamında da kendileri ile aynı hedefi paylaşan kişilerle tanışıp, arkadaşlık etmek, bireylerin bu konudaki motivasyonlarını da olumlu yönde etkilemektedir.

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21/05/2021 10:25