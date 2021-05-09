Özper Özorun yazdı: Pandemide karantinada ve evde yapılabilecek aletsiz antrenmanlar

Spor, hayatımızda olması gereken önemli noktalardan biri…Sağlıklı bir bedene sahip olmak, ideal kiloyu korumak ve daha iyi hissetmek için düzenli hareket etmek gerekiyor. İnsanlar günlük hayatlarında spor salonlarına giderek düzenli spor yapmayı alışkanlık haline getirse de evde spor yapmak da oldukça etkili. Spor salonuna gitmek istemeyip kendi imkanlarıyla evde spor yaparak sağlığını korumak isteyenler doğru egzersizlerle istediği sonuca ulaşabilir.

İnsanlar çeşitli nedenlere bağlı olarak düzenli egzersizyapmayı alışkanlık haline getirmekte. Nedenler değişiklik gösterse de spor yapmayın temelinde sağlığı korumak yer alıyor. Düzenli hareket etmek insana birçok avantaj kazandırıyor. Gün içinde spor salonuna gitmek, yürüyüş veya koşu yapmak

oldukça etkiliyken günümüzde bu pek de mümkün olmuyor. Covid-19 salgınının giderek yayılması ve sağlığı ciddi tehdit etmesinin ardından birçok önlem alındı.

Alınan önlemlerin başında ise mesafeyi korumak yer alıyor. Sosyal mesafenin korunmasıyla birlikte alınan tedbirler kapsamında artık spor salonları kullanılamıyor. Spor salonlarının kullanılamaması nedeniyle insanlar spor aletlerinden faydalanamıyor. Sokağa çıkma yasağıyla birlikte karantina döneminde kilo almamak, vücudu tembelleştirmemek, vücut sağlığını korumak için evde antrenman yapılması tavsiye ediliyor. Uzmanlar özellikle pandemi döneminde sağlığı korumak için evde hareket etmeyi bırakmamak gerektiğini vurguluyor. Evde düzenli yapılan egzersizler sayesinde hem zaman değerlendiriliyor hem de vücut sağlığı korunuyor.

Egzersiz Yapmanın Sağlığa Faydaları Neler?

Düzenli egzersiz yapmanın sağlığa pek çok faydası bulunuyor. Her birey sağlıklı bir vücut için hayatında spora yer vermelidir. Spor yapmayan, yeteri kadar hareket edemeyen insanlar ilerleyen yaşlarda pek çok sağlık sorunuyla karşı karşıya kalır. Düzenli yapılan fiziksel aktiviteler, doğal yollardan vücudun endorfin salgılamasını sağlar. Endorfinaynı zamanda mutluluk hormonu olarak da adlandırılır. Mutluluk hormonunun artmasıyla birey kendini daha iyi hisseder. Karantina döneminde evde düzenli yapılan fiziksel aktiviteler bireye kendini iyi hissettirir. Daha iyi hissetmek için mutlaka hareket etmek gerekmektedir.

İnsan sağlığını etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır. Bu faktörler birbiriyle bağlantılıdır. Sağlığı etkileyen faktörler:

• Beslenme düzeni

• Yaşanılan ortam

• Uyku kalitesi

• Spor

Beslenme düzeni bozuk olan, uykusunu iyi alamayan, spor yaparak vücudunu rahatlatmayan insanlar olumsuz düşünmeye ve hissetmeye daha yatkındır. Fakat dengeli ve düzenli beslenen, uykusunu alan, düzenli spor yapan insanlar daha pozitif hisseder. Spor, insan hayatında önemli bir yere sahiptir. Düzenli spor yapan insanlar stresten uzaklaşır. Spor yapmanın sağlığa faydaları:

• Kalp sağlığını korur.

• Kemik ve kas sağlığını korur.

• Ruh haline iyi gelir.

• Metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeye yardımcı olur.

• Stresi azaltır.

• Uyku kalitesini arttırır.

• Ağrı ve sızılara iyi gelir.

Düzenli yapılan sporla birlikte birçok fayda görülmektedir. İnsanlar hayatlarında düzenli spora yer verdiği sürece hem beden sağlığını hem ruh sağlığını korur. Spor yapan insanlar aynı zamanda kendine vakit ayırmış olur. Kendine vakit ayıran insanlar ise kendi değerini hissetmeye, hayatın içinde var olduğunu daha güçlü fark etmeye başlar. Düzenli hareket etmek kalp, kas ve kemik sağlığını destekler. Kilo vermesürecinde başarılı olmak isteyenler ise mutlaka düzenli egzersiz yapmalıdır. Düzenli yapılan egzersizler sayesinde kilo verme süreci hızlanır. Hareket etmek vücudun çalışmasını sağlar. Çalışan vücut ise yorulur ve dinlenmeye ihtiyaç duyar. Bu yorgunluk insanı rahatsız eden bir yorgunluk değildir. Spora başlayan ve düzenli olarak spor yapan insanların uyku kalitesi artar. İyi hissetmek, stresten uzaklaşmak isteyenler için spor yapmak oldukça etkilidir.

Pandemide Kilo Vermek İçin Ne Yapmalı?

Pandemi döneminin başlamasıyla insanlar vakitlerinin çoğunu evde geçirmeye başladı. Evde vakit geçirmeye başlayan insanlar ise hareketsiz kalarak vücudu tembelleştirmeye başladı. Evde hareketsiz kalan vücutlar zamanla kilo almaya başladı. Yaz mevsiminin gelmesi, havaların ısınması artık kilo vermek isteyenler için kırmızı alarm. Peki, yaza kadar kilo verme ne kadar mümkün?

Yaza çok bir zaman kalmamış olsa da kilo vermek mümkün. Kilo vermek isteyenler öncelikle bunu gerçekten istemeli ve yarına ertelemek yerine şu an çalışmaya başlamalı. Yaza kadar zayıflama sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı kurallar bulunuyor. Bunlar:

• Dengeli ve düzenli beslenme

• Bol sıvı tüketme

• Hazır ve paket gıdalardan uzak durma

• Günlük düzenli spor yapma

Zayıflamak isteyenler öncelikle beslenme düzenini değiştirmelidir. Doğru, dengeli ve düzenli beslenmek oldukça önemlidir. Gün içerisinde bol sıvı tüketmek, vücudun su ihtiyacını karşılamak gerekir. Hazır ve paket gıdaları tüketmemek önemli... Tüm bunların yanında en önemli maddelerden biri de günlük yapılan spor oluyor. Düzenli spor yapmak zayıflama sürecinin vazgeçilmez parçası olmalı. Zayıflamak ve aynı zamanda vücut geliştirmek isteyenler fitness salonlarını tercih edemeyeceği için evde yapılan çalışmalarla zayıflamak ve vücut geliştirmek artık mümkün.

Evde Yapılacak Egzersizler Neler?

Karantinada kilo verme süreci sporla desteklenmeli. Peki, evde nasıl spor yapılabilir? Spor yapmak için her zaman özel spor aletlerine ihtiyaç duyulmaz. Evde imkanlardoğrultusunda etkili ve sağlıklı spor yapmak da mümkündür. Evde yapılacak egzersizler:

• Yerinde koşu

• Şınav

• Mekik

• Squat

• Plank

• Yan bacak kaldırma

Evde yapılan egzersizler sayesinde zayıflamak ve vücuda şekil kazandırmak mümkündür. Evde en az 30 dakika spor yapmak etkili olacaktır. Fakat spor yapmaya başlamadan önce mutlaka ısınma hareketleri yapılmalıdır. Isınma hareketi yapmadan spor yapmak sağlıklı değildir. Eğer kaslar egzersiz öncesinde ısınmazsa egzersiz yaparken ya da egzersiz sonrasında kas ağrıları görülebilir. Ani hareketler yapmamak, yavaş ve doğru hareket etmek önemlidir. Isınma hareketleriyle tüm vücut hazırlanmalıdır. Vücut ısındıktan sonra yerinde koşu yaparak spora başlanabilir. Yerinde koşu hareketine gün içinde ortalama 10 dakika ayrılabilir.

Spora devam edildiği sürece her hareket için ayrılan süre arttırılabilir. Şınav çekmek kadınlar ve erkekler için faydalı bir egzersizdir. Şınav çekerken doğru pozisyonu almak, kol ve bacak duruşunu doğru ayarlamak gerekir. Şınav, kol ve bacakları çalıştırdığı gibi orta gövdeyle birlikte vücut kaslarının çalışmasını sağlamaktadır. Şınav çekmekte zorlananlar vücudu şınava alıştırmadan vücudu zorlamamalıdır. Mekik özellikle karın kaslarının çalışmasına yardımcıdır. Metabolizmanın daha hızlı çalışmasına yardımcı olan mekik, karın ve bel kaslarını çalıştırarak vücuda şekil kazandırır. Squat ile üst bacak, arka bacak ve kalça kasları çalıştırılır.

Ayak bileklerinin kabiliyetini arttıran squat sayesinde vücuda direnç kazandırılır. Plank hareketinin tüm vücudu çalıştırdığını söylemek doğru olacaktır. Doğru pozisyonla yapılan plankhareketi kollar başta olmak üzere karın, bel, boyun ve bacak kaslarını çalıştırır. Plank hareketi aynı zamanda bireyin duruşunu da güçlendirmektedir. Son olarak bacak kaslarının çalışmasını ve bacakların güçlenmesini sağlayan yan bacak kaldırma hareketi, bacakların daha formda olmasını sağlar.

Evde Ne Kadar Süreyle Spor Yapılmalı?

Evde spor yapmak isteyenler öncelikle ilk günler kendini zorlamamalıdır. Planlı hareket etmek önemlidir. Gün geçtikçe, vücut alıştıkça süre uzatılmalıdır. Başlangıç için ortalama süre:

• 5 - 10 dakika yerinde koşu

• 10 şınav

• 10 mekik

• 10 squat

• 30 saniye düz plank

• 15 saniye yan plank (her iki taraf için)

• 15 yan bacak kaldırma (her iki bacak için)

Egzersizlere başlamadan önce ısınma hareketleri yapılmalıdır. Egzersizler arasında 15 saniye dinlenme yapılabilir. Böylelikle vücut ani hareketle yıpranmaz. Pandemi döneminde ve evde yapılacak egzersizler sağlığı korumak için etkilidir.

Bu habere tepkiniz:



09/05/2021 09:56