Özsezer: Turizm Taşımacıları yeni yıla parasız giriyor

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Basın Sözcüsü Mehmet Özsezer, Turizm Taşımacılarının yeni yıla parasız gireceğini açıkladı. Mehmet Özsezer, “Toplam maliyeti 4,978,000 TL bir kaynakla 262 kişiden oluşan tüm turizm taşımacılığı yapan meslektaşlarımıza can suyu niteliğinde bir destek yaratılma imkanı varken, niye bu destek yaratılmıyor” diye sorguladı.

Mehmet Özsezer’in yaptığı açıklama şu şekilde,

Turizm Taşımacıları yeni yıla parasız giriyor. Peki yapmış olduğumuz öneri ortada iken toplam maliyeti 4,978,000 TL bir kaynakla 262 kişiden oluşan tüm turizm taşımacılığı yapan meslektaşlarımıza can suyu niteliğinde bir destek yaratılma imkanı varken, niye bu destek yaratılmıyor?

Paramı yok?

Öncelik Turizm Taşımacıları değil mi?

Yoksa Turizmciler bu vatanın bu Devletin birer ferdi değil mi?

Dayanacak güç kalmadı.

Turizm Taşımacılarına ses verin destek verin

Turizm taşımacısını göz ardı etmeyin.

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25/12/2020 14:33