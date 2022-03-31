Öztaş: Çirkef at izi kalsın mantığıyla hareket ediliyor

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, belediyenin borçlandırılmasıyla ilgili ortaya atılan iddiaları yanıtladı. Hasan Öztaş, belediyenin borçlandırılmasıyla ilgili asılsız yayınlar yapıldığını ifade etti. Öztaş’ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:

Değerli Dostlar,

Şahsım ve Belediyem adına maalesef tek taraflı ve yanlı olmak kaydı ile bazı sitelerde ne ahlaka ne de gerçeğe uygun olmayan açıklamalar çıkmıştır. Konu ile ilgili açıklama yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. Günümüz koşulları göz önünde bulundurulduğunda, bu belirsizlik ortamında, Belediyemizden istifa edip ayrılan 2 personelimizi ödemek, bunun yanında seçimin Kasım, 2022 ayına ertelenmesi ile ortaya çıkan ve de Maliyenin 2022 Belediye bütçelerini görüşmeyip onaylamayacak olması hasebi ile kasıma kadar olan personel maaşları, bayramlık, 1 Mayıs hakları ve de piyasa borçlarımızı ödeme adına bu dönemde birçok Belediyede olduğu gibi 2,000,000. - TL (İki Milyon Türk Lirası) borçlanmak için Meclisimizden onay talep ettik. Çok yoğun bir dönemde olduğum, hem grevler hem de Cumhuriyet Meclisi’ndeki Belediyeler konusundaki komiteye katıldığım ve Belediye meclis toplantısına katılamayacağımdan dolayı,

Meclis toplantı defterine bu gerekçeler yazılarak Sirküle imza talebi ile Meclis üyelerine gönderilip, Meclis üyelerimizden bu konuda onay talep ettik. Sekiz Meclis Üyemize gönderilen Meclis Toplantı Defteri’ne 5 Meclis Üyemiz imza koyup, 1 Meclis Üyesi covid-19 virüsü taşıdığı ve 2 Meclis Üyemizin Kasaba dışında çalıştığından onlara henüz Meclis Karar Defter iletilememesinden bazı meclis üyelerimizden imza alınamamıştı.

Üzerine basarak tekrar söylüyorum gerekçeler taleple birlikte yazılıp, imzaya gönderdiğimiz Meclis üyesi arkadaşların iki tanesi Meclis karar defterini imzalamalarına ve karara onay vermelerine rağmen, dün itibari ile iki arkadaş gelip imzalarını geri almak istediklerini dilekçeleriyle belirtmişlerdir.

Bu borçlanma talebine onay verip veya vermemek en doğal demokratik haktır. Ancak siyasi hazımsızlığı olup, yaptıklarıyla kendi partisini bile utandıran, hırsızlıkla eşdeğer tavırlarıyla kendi kişisel ahlaksız geçmişini yok sayan ve sahsıma “çirkef at izi kalsın” deyimi yerindeyse, bu tür kişilerin yönlendirmesiyle, özelliklede bir meclis üyesiyle işbirliği yaparak basını arayarak “bizler kandırılarak imza attık”demesi ne kadar manidardır.

Tabii ki yine seçim sattı mahaline girdik. “Boş kağıda imza atıldı, Miktarı sonradan öğrendik, okumadan imza attık “ gibi aslı astarı olmayan yalan ve de ahlaksızca açıklama talihsizliğinde bulunan ve de bu konuyu basına siyasi leke atmak amaçlı çarpıtarak aktaranlar ayrıca yalan ve yanlış beyanatta bulunarak tek taraflı ve yanlı yayın yapan basıncı olduğunu iddia eden bu şahıslar hakkında yasal her türlü hakkımı kullanacağımı siz kamuoyu ve sevgili vatandaşlarımla paylaşırım.

Ekde paylaştığım karar Meclis Karar Defterinin bir kopyasını da sizlerle paylaşıyorum takdir siz değerli halkımızındır.

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31/03/2022 11:57