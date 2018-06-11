Öztaş: Dört yılda Geçitkale köylerinin çehresi değişti, hizmete devam

Bu iki güzel dağ köyünün dört yılda çehresinin değiştiğini, birçok yatırımın yapıldığını kaydeden Başkan Öztaş, yatırımların devam edeceğinin sözünü verdi.



CTP’den verilen bilgiye göre, yapılan sohbetlerde Öztaş, yeni dönem projeleri hakkında bilgi verdi. Geçtiğimiz dört yılda bu iki köyün tüm köy içi yollarının genişletme çalışmalarının ve asfaltlama projelerinin bittiğini belirten Öztaş, her iki köyde de istinaf duvarlarının yapımının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.



Özellikle Mallıdağ köyünde köprü genişletme projesinin bittiğini kaydeden Öztaş, en önemlisi her iki köyde yeni yaptıkları parklara dış mekan spor aletleri taktıklarını ve yediden yetmişe tüm köylülerin bu imkanlardan yararlandığını söyledi.