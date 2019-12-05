“3 Aralık Dünya Engelliler Günü” nedeniyle Geçitkale Belediyesi " Geçitkale Belediyesi Engelsiz Meclisi" ile birlikte gezi düzenledi.

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, engellilere saygı insanlığa saygıdır, engellinin durumu toplumun aynasıdır” vurgusunda bulunarak “Engelli insanların sorunlarına sağlıklı ve kalıcı çözüm üretilmesi el birliği ile yapılacak gayretlerle mümkün olabilir” dedi.

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, Geçitkale Belediyesi olarak engellilere yönelik çabaların temel insani vazife olduğu düşüncesinde olduklarını belirterek “Biliyoruz ki engellilere saygı insanlığa saygıdır, engellinin durumu toplumun aynasıdır. Üstelik bu konu sadece engellilerin değil toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendirmelidir. Engellilerimiz, çalışma hayatı, eğitim, sağlık ve sosyal haklardan yeterince yararlanmalıdır.

Bizler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle, engelli insanlarımızın toplumun ayrılmaz birer parçası haline getirilmesi ile medeniyetin mümkün olduğu inanan, güzellikleri yalnız engelsizler için değil engelliler için de isteyen, ilgisini ve hassasiyetimizi bir günün ötesine taşımayı bilen anlayışa sahibiz.

Bizler yerel yönetim olarak, muhtelif yerlerde yapılan, devam eden alt ve üst yapı çalışmalarında engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak şekilde düzenlemelere özen gösteriyoruz. Bu uygularımızı yaparken de bütün süreçleri konunun ilgilileriyle paylaşıyoruz. Bu vesileyle tüm engelli bireylerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü içten dileklerimle kutlar, kendilerine ömür boyu mutlu bir yaşam diliyorum" ifadelerini kullandı.

05/12/2019 15:57