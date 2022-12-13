Öztaş: Hizmet odaklı çağdaş belediyecilik anlayışı Kurudere’ye de geliyor

Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkan adayı Hasan Öztaş Çamlıca, Sütlüce, Nergisli ve Kurudere’yi ziyaret etti.

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13/12/2022

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Öztaş: Hizmet odaklı çağdaş belediyecilik anlayışı Kurudere’ye de geliyor

Geçitkale Belediyesi Başkanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkan adayı Hasan Öztaş Çamlıca, Sütlüce, Nergisli ve Kurudere’yi ziyaret etti. Öztaş’a ziyaretlerinde belediye meclis üyesi adayları da eşlik etti. Çamlıca, Sütlüce ve Nergisli’de sekiz yılda birçok yatırımın yapıldığını kaydeden Öztaş, yatırımların devam edeceğinin sözünü verdi. Kurudere köyünün de yeni oluşan Geçitkale-Serdarlı Belediyesi’nin bir parçası olduğunu kaydeden Öztaş, sekiz yılda kendisine bağlı olan köylerdeki hizmet kalitesini bu köylere de taşıyacaklarını belirtti.

Öztaş, Geçitkale Belediyesi’ne bağlı olan Çamlıca, Sütlüce ve Nergisli köylerinde köprü genişletmesinden çocuk parklarına, dere ıslahından kaldırımlara, peyzaj çalışmalarından, çiçeklendirmelere, elektrik projelerinden mezarlık duvarlarının yapımına kadar birçok projeye imza attıklarını söyledi. Öztaş Kurudere köyünde de yeni projeler ile birlikte çehresinin değişeceğini, yediden yetmişe hizmet odaklı çağdaş belediyeciliği Kurudere’ye de getireceklerini belirtti.

13/12/2022 12:03
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TAGS: Öztaş, ctp, belediye, aday, seçim,
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