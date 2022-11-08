Öztaş: Sekiz yılda proje belediyesi olduk

Geçitkale Belediye Başkanı ve Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Başkan adayı Hasan Öztaş, Haber Kıbrıs Web TV’de Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı. Görevde oldukları sekiz yılın sonunda ‘proje belediyesi’ olduklarının altını çizen Öztaş, bıkmadan, usanmadan hizmete devam edeceklerini belirtti. Öztaş, hayalci olmayan projelerle hizmete devam edeceklerini de vurguladı.

ÖZTAŞ: SEKİZ YILDA PROJE BELEDİYESİ OLDUK

Öztaş, göreve geldiklerinde, mali yapısı, personel yapısı, araç parkı olmayan bir belediye ile karşılaştıklarını vurguladı. Sekiz yıl içinde belediyeyi kurumsal bir belediyeye dönüştürdüklerinin altını çizen Öztaş, ilk dört yılda 53 projeye imza atıklarını, ikinci dört yılda da projelerine devam ettiklerini kaydetti. Kırsalda olan bir belediyeyi sekiz yıl içinde proje belediyesi haline getirdiklerini belirten Öztaş, çağdaş belediyecilik adına gereken her şeyi ekibiyle birlikte bıkmadan, usanmadan çalışarak yaptıklarını ifade etti. Öztaş, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin yasanın onaylanmasıyla birlikte, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi için de bıkmadan usanmadan hizmete devam edeceklerini söyledi.

“HAYALCİ OLMAYAN PROJELERLE YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRACAĞIZ”

Geçitkale ve bölgesinin bu aralar yatırımcıların gözde bölgesi olduğunu belirten Hasan Öztaş, Belediyelerin birleşmesi ile Kuzey Mesarya’nın geniş bir alanında hizmet vereceklerini vurguladı. Öztaş, bölge halkına tek vaadinin çağdaş belediyecilik adına, hayalci olmayan projeler ve yaşam kalitesini artıracak hizmetler olacağını belirtti. Öztaş ayrıca, hayalci projelerle değil, gerçekçi projelerle devam edileceğini söyledi. Geçitkale Belediye Başkanı ve Geçitkale-Serdarlı Belediyesi CTP Başkan adayı Hasan Öztaş, CTP belediyelerinin hizmet belediyeleri olduğunun altını çizdi. Öztaş, yerel yönetimin, CTP için bir kültür olduğunu, CTP nin yönettiği Belediyelerdeki insanların da ülkenin şanslı insanları olduğunu belirtti. Hasan Öztaş, Geçitkale Belediyesi’nde sekiz yıl içinde yaptıklarını, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi için de yapacaklarını vurguladı.

Bu habere tepkiniz:



08/11/2022 14:24