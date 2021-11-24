Öztenay öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı

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24/11/2021

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Öztenay öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı

Gazimağusa Belediyesi Başkan Vekili Asbaşkan Ahmet Öztenay, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bugün Gazimağusa Belediyesi Atatürk Kreş ve Anaokulu’nu ziyaret ederek görevli öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı. 

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Vekili Ahmet Öztenay, yayınladığı mesajda öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğu bilinciyle görev yapan tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün kutlu olmasını diledi.

 Öztenay, Atatürk’ün “Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister" sözüyle öğretmenlere toplumsal açıdan çok önemli görevler düştüğüne dikkat çekerek, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğu bilinciyle mesleklerini fedakârca yapan tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten duygularıyla kutladığını ifade etti.

24/11/2021 19:49
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TAGS: Öztenay öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı
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