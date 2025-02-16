Öztugay sakatlandı Torun ilk düdüğü çaldı!



AKSA Süper Lig'de bugün oynanan Yenicami- Mağusa Türk Gücü karşılaşmasında aşil tendonundaki sakatlığı nükseden Mustafa Öztugay maça devam edemedi.



Karşılaşmanın 14. dakikasında tedavisi yapılan, tekrar sahaya dönen Öztugay maça devam etmeye çalışırken 4.hakem Mustafa Torun soyunma odasına gidip hazırlığı 15 dakika sürdü. Mustafa Torun sahaya döndüğünde maçın hakemi Mustafa Öztugay saha kenarına gelerek görevi 29.dakikada devretti.

Süper Lig'de ilk kez düdük çalan Mustafa Torun sabah BTM 1.Llig Beyaz Gruptaki Ağrdağ Boğaz- Karaoğlanoğlu karşılaşmasını da yönetti.