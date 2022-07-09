Öztuna ve Arhan İspanya Ironman’de

Triatlon branşını en zorlu mesafesi olan 140.6 Ironman yarışı yarın (10 Temmuz Pazar) İspanya’da gerçekleşecek ve ülkemizden de 2 triatlet katılacak.

İspanya Vitoria Gasteiz Ironman yarışında ülkemizden Ares spor kulübü triatletleri Çağan Öztuna ile Hüseyin Arhan yarın start alacak.

3.8 kilometre yüzme, 180 kilometre bisiklet ve 42.2 kilometre koşu mesafelerinden oluşacak yarışta iki sporcumuz da finişe ulaşmaya çalışacak.

Pandemi öncesi kayıt olan sporcular, yarış kayıtlarını bu yılki organizasyona ertelemişlerdi. Ares triatletlerinden Çağan Öztuna, Vitoria Gasteiz Ironman’de finişe ulaşması halinde 6ıncı Ironman madalyasını almış olacak. Hüseyin Arhan ise yarışı tamamlaması durumunda 4.kez Ironman bitirme başarısı gösterecek.

Sporcular yarın sabah start alacak ve hedefleri 12 saatten önce finişe ulaşmak olacak.

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09/07/2022 16:23