Öztürk: Brüt asgari ücretin 7.000 TL olması dahi açlık sınırının altında olacak

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Enver Öztürk, belirlenen asgari ücretle ilgili yazılı bir açıklamada bulundu. Enver Öztürk, "Asgari ücretli üzerinden siyaset yapmaktan vazgeçin" ifadelerini kullandı.

YDP'den yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Her türlü mal ve hizmetlere aşırı derecede zam yapılırken, halkın her kesimi geçim derdinde iken, zamları geri

aldırmayı başaramayan hükümet partilerinin asgari ücret üzerinden popülist yaklaşımlar yapması kabul

edilemez!

Ülke gerçekleri dikkate alınarak bir an önce asgari ücretin belirlenmesi ve dar gelirli insanların rahatlatılması

gerekmektedir. Bugün brüt asgari ücretin 7.000-TL olarak belirlenmesi dahi açlık sınırının altında olacaktır.

Keza Sosyal Sigorta emeklilerinin bir çoğunun maaşının asgari ücretin altında olduğunu dikkate alarak, onların

maaşının da en az asgari ücret seviyesine çıkarılması için tedbir alınmalıdır.

Asgari ücretin gerçekten asgari geçim için gereken seviyeye çıkarılması gerekirken, işverenler için de gereken

desteğin sağlanması kaçınılmazdır. Aksi takdirde, kayıt dışı çalıştırma ve işten durdurmalarla karşılaşılması

kaçınılmazdır!

Yeniden Doğuş Partisi olarak, çalışma barışının sağlanması ve özellikle özel sektörde çalışan çoğu sendikasız

işçilerin haklarının korunması için denetim yapılması ve tedbirler alınması gerektiğini vurgular, bu konun

takipçisi olacağımızı belirtiriz".



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11/01/2022 13:21