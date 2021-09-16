Öztürk cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da kendisine ekmek almadığı gerekçesi ile eşini önce darp eden daha sonrada tecavüz ettiği iddia edilen zanlı Kadir Öztürk teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olguları aktaran Polis Müfettiş Muavini Songül Aki soruşturmanın tamamlandığını alınan emarelerin adli tıp merkezine gönderildiğini belirterek zanlının müşteki ile ayni evde ikamet ettiğini bu durumun sağlıklı olmayacağını söyledi.

Polis aktarmış olduğu olgular ışığında Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak olan zanlının davasında hazır olması maksadı ile tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının davasında hazır olması maksadı ile 2 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

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16/09/2021 12:42