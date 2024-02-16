Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Müsteşarı Enver Öztürk, Haber Kıbrıs’a bir açıklama yaparak Posta Dairesi Müdürü Fatma Baysal ile Karayolları Dairesi Müdürü Dürdane Acı’nın Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı tarafından görevden alınmadığını ifade etti. Öztürk, kişilerin görevden alınması veya atanmasının bir kişinin iki dudağı arasında olmadığını, Başbakanın da onayının gerektiğini ifade ederek ciddi bir manupilasyon olduğunu belirtti. Öztürk, “Genel Başkanımız kimseyi görevden almadı, iki arkadaşımız kendi istekleri ile izne ayrıldılar, şu an izinlerini kullanmaktadırlar. Bu nedenle idari bir kararla imza yetkisi bana verildi. Kamuda icraatların sürekliliği açısından gerekli olan prosedür ne ise o uygulandı. Devlet işlerinin kurultaya kurban edilmemesi adına bu süreçlerin doğru tartışılmasını rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu habere tepkiniz:

