Öztürk: Güç savaşı kimseye fayda getirmez, çözüm odaklı olmalıyız

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Yasemin Öztürk, Haber Kıbrıs Web TV'de Muazzez Gazihan ile "Haber ve Ötesi" programında, meclis başkanlık seçimi krizi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Öztürk, yaşanan çıkmazın güç savaşına dönüştüğünü belirterek, “Bu savaşta kazanan olmaz; iki taraf da yıpranır,” dedi. Çözüm için daha yapıcı adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Öztürk, "Başkan olsaydım, ana muhalefetle de görüşerek farklı bir çözüm üretirdim." ifadesini kullandı.

Kaosun kimseye fayda sağlamadığını ve halkın hizmet beklediğini dile getiren Öztürk, “Gündemi meclis başkanlığı kriziyle meşgul ediyoruz. Daha radikal çözümler için önce bu sorunu halletmemiz gerek,” dedi. Gizli oy prensibine saygı duyduğunu belirten Öztürk, “Bir hukukçu olarak yanlış bir adıma doğru diyemem.”dedi.

Erken seçim seçeneğini çözüm olarak görmediğini söyleyen Öztürk, "Güçten yana değil, doğrudan yana oldum. Seçim olursa yine koalisyon hükümetleri kurulacak. Çözüm odaklı çalışmamız lazım." şeklinde konuştu.