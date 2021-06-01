Öztürk: Hedef YDP’yi en çok üyeye sahip parti yapmak

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01/06/2021

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Öztürk: Hedef YDP’yi en çok üyeye sahip parti yapmak

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) MYK ve Parti Meclisi toplandı.

Yazılı açıklama yapan Genel Sekreter Enver Öztürk, MYK ve Parti Meclisinde partinin ülke çapında yeniden örgütlenmesi, sandık temsilci ve görevlilerinin en geç 1 Ağustos’a kadar belirlenmesi, üye sayısının artırılmasına yönelik kararlar alındığını belirtti.

Öztürk, şu an YSK’ya kayıtlı üye sayılarının 8 bin 520 olduğunu, 10 bin 550 üyeye ulaşarak, KKTC’nin en büyük partisi olmayı hedeflediklerini söyledi.

Partiden istifa edenlerle ilgili değerlendirmede bulunan Öztürk, “Genel Başkanımız daha önce söylemişti. Giden için üzülürüz ama kimsenin arkasından yas tutmayız.  Biz kurultayı geride bıraktık. Hala daha 10 Nisan tarihine takılıp kalanlarla geçirecek vaktimiz yok. Bu partiyi seçimlerde iktidarın güçlü ortağı yapma derdimiz var. YDP üyelerine çağrımız, kimse ile tartışmayın. Kimseye cevap vermeyin. İşinize bakın" dedi.

01/06/2021 19:50
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TAGS: Enver Öztürk, ydp, haberkibris,
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