Öztürk: Herkesin sandık sonuçlarını iyi okuması gerekiyor

Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreteri Enver Öztürk, 23 Ocak seçim sonuçlarının değerlendirmesini yapmaya devam ettiklerini belirterek herkesin sandık sonuçlarını iyi okuması gerektiğini söyledi.

Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreteri Enver Öztürk, Genişletilmiş İstişare Kurulu toplantısının ardından şu değerlendirmeleri yaptı:

“Sandıklar sağda ve solda birlik mesajı veriyor. Ayrı partiler varlıklarını devam ettirebilir. Türkiye’de olduğu gibi ittifakların yolu açılarak sağda ve solda işbirlikleri yapılmak sureti ile istikrarlı hükümetlerin oluşumu sağlanabilir”

Öztürk sözlerine şöyle devam etti:

“Önümüzde iki seçim var. Bunlardan birisi 5 ay sonra yapılacak olan Yerel Seçimlerdir. Onun arkasından Cumhurbaşkanlığı seçimleri gelecek. Son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde işbirliğinin meyvesini almıştık. Bu işbirliğinin neticesinde kıl payı ile de olsa Cumhurbaşkanlığına Milli Davaya bağlı birisini getirmiştik. Bu işbirliği devam etmeli. Kısır çekişmeler ve egolarla hareket edersek ve bu işbirliğini baltalarsak, bunun zararlarını hem yerel seçimlerde hem de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde görürüz”.

Öztürk YDP olarak, halkın ve ülkenin çok ciddi sorunlarının olduğunu, bu sorunların çözümü için birlikte mücadele etmeye ihtiyaç olduğunu söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülkemiz istikrar istiyor. Kronikleşmiş sorunlar dağ gibi önümüzde duruyor. İstikrar, ancak sağda ve solda işbirliği yapılarak sağlanır. YDP olarak biz bu işbirliğine varız. Yeter ki herkes sağduyulu ve samimi olsun”

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05/02/2022 12:33