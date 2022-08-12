Özkunt: Hükümet, meclis içi muhalefeti by-pass etti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, ülkedeki olumsuz gelişmelere dikkat çekerek, “tüm yurtseverlerin birlik olma zamanı” olduğunu, toplumsal yok oluşun önüne geçmek için başka da yol kalmadığını kaydetti.

Özkunt, “Yerel yönetim reformu” adı altında, hükümetin meclis içi muhalefeti by-pass etmesinden sonra mecliste bir muhalefetin olmasının anlamı ve önemi kalmadığını belirtti.

Nevzat Özkunt, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi:

“Dün itibarıyla Ad-Hoc komitenin dağılması ve gayrimeşru hükümetin meclis içi muhalefeti by-pass etmesinden sonra mecliste bir muhalefetin olmasının anlamı ve önemi kalmamıştır. Daha fazla bu hükümete meşruiyet zemininin sağlanmaması gerekir. Bu atanmış yönetimin mecliste yalnızlaştırılması şarttır.

Bu hükümet iradesini Kıbrıs Türk halkından değil, Ankara’dan almıştır. Kıbrıs Türk halkı gibi bir gailesi yoktur. Bunun artık iyice anlaşılması gerekir. Tüm muhalefetin, sendikaların ve sivil toplum örgütlerinin Kıbrıs Türk halkı ile birlikte sokakta buluşması ve öncelikle demokrasi ve iradeyi geri kazanmak için mücadeleyi yükseltmesin şu an için hayati önemdedir;

-KIB-TEK’te rant paylaşımı… TÜK’te rant paylaşımı… Devlet Laboratuvarı’nda rant paylaşımı… Kalkınma Bankası’nda rant paylaşımı… Yurttaşımızın hizmet alamadığı çökmüş bir kamu yönetimi… Yerel yönetimlerde aklı sıra reform safsatasıyla yaratılmaya çalışılan kaos… Yolsuzluk, rüşvet, iltimas ve kara para her yerde… Eğitim ve sağlık kitlenmiş durumda… Halk aleyhine AKP tarafından dayatılan yasa önerilerine kuryelik yapan bir yönetim… Külliye dayatması ve laik yaşam biçimimize tecavüz girişimleri … Utancımız haline gelen atanmış bir kukla cumhurbaşkanı… Sözün özü ülkemiz her yönüyle kokuşmuş durumda. Makam ve mevki dağıtmaktan ve AKP biatçılığından başka ortada hiçbir icraat görülmemektedir. Gerekirse bu ülkeyi satanların başına yıkıp yeniden inşa edeceğiz dostlar. Tüm yurtseverlerin birlik olma zamanıdır. ‘Toplumsal Yok Oluş’un önüne geçmek için başka da yol kalmamıştır.”

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12/08/2022 21:59