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Öztürk, KKTC’nin 36’ncı kuruluş yıl dönümünü kutladı

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk,  KKTC’nin 36’ncı kuruluş yıl dönümünü mesajla kutladı.

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16/11/2019
HK

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Öztürk, KKTC’nin 36’ncı kuruluş yıl dönümünü kutladı

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk,  KKTC’nin 36’ncı kuruluş yıl dönümünü mesajla kutladı.

 Öztürk’ün mesajı şöyle;

“KKTC’nin 36’ncı kuruluşunu en içten duygularla kutluyor, cumhuriyetin kurulmasına emek verenleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize uzun ömürler diliyoruz”

16/11/2019 16:21
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TAGS: 15 kasım, haber, kıbrıs, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk,  Sezai Öztürk,  
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