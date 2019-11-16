Öztürk, KKTC’nin 36’ncı kuruluş yıl dönümünü kutladı

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, KKTC’nin 36’ncı kuruluş yıl dönümünü mesajla kutladı.

Öztürk’ün mesajı şöyle;

“KKTC’nin 36’ncı kuruluşunu en içten duygularla kutluyor, cumhuriyetin kurulmasına emek verenleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize uzun ömürler diliyoruz”

16/11/2019 16:21