Öztürk: Seçim barajının yükseltilmesi gerek

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Enver Öztürk, istikrarlı hükümetlerin oluşması yönünde atılacak ilk adımın barajın yükseltilmesi olduğunu belirtti.

Partiden yapılan açıklamaya göre Öztürk, BRT’de katıldığı seçim özel programında gündemi değerlendirdi.

Öztürk, geleceğin kurtulması uzun soluklu hükümetlerin acı reçeteleri uygulayabilmesi adına barajın yükseltilmesi gerektiğini ve böylelikle partilerin seçim kaygısı yaşamayacağını söyledi.

Ekonomik kalkınma konusu da değinen Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

“Hayatı ucuzlatmak adına hükümetteyken ortaya koyduğumuz projeleri hayata geçiremedik. 11 aylık hükümet dönemimizde bu yönde birçok çalışma yapmamıza rağmen hükümet ortağımız tarafından engellemeler oldu. Kısacası icraatlarımız çeşitli bahaneler ile hep engellendi. Biz iddia ediyoruz hükümete geldiğimiz takdirde en geç üç yıl içerisinde yapılması gereken ve şimdiye kadar yapılmayan ya da yaptırılmayan bir çok icraatı gerçekleştirerek bu ülkede ekonomiyi tekrardan canlandıracağız. Yapılacak olanları da pansuman tedbirlerle değil kalıcı çözümler ile gerçekleştireceğiz. Eğer bunu da yapamazsak hükûmetten çekilmekle beraber milletvekilliğinden de istifa edeceğimizi de söylüyoruz.”

Seçim için çalışmalarının devam ettiğini, sahadan hiçbir zaman ayrılmadıklarını söyleyen Öztürk, şunları kaydetti:

“Seçmenini seçimden seçime hatırlayan parti değiliz ve olmayacağız. Köy gezi programlarımız dahil olmak üzere tüm program ve ekiplerimiz hazırdır. Bizim her zaman ki önceliğimiz kadınlarımız aktif olarak çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Adaylarımız belirlenmiştir. İyi bir ekiple yolumuza devam ediyoruz. Bizim partimizin en önemli özelliği hepimiz bir ailenin ferdiymiş gibi hareket etmemizdir. Diğer partilerden ayrılan en önemli özelliğiniz nedir deseniz aile aidiyet duygusu ile hareket ediyoruz derim. Her birimiz bu aileye mensup kişileriz. Bu dönem seçimlerde çok yeni bir kadro ile karşınıza çıkacağız. Adaylık seçimde üyelerimiz seçimle müthiş bir tablo yarattı. Bir ilçe hariç bütün ilçelerde birinci sıraları hep kadınlarımız aldı. Hani bütün partiler kadınlarımız gençlerimiz diyor ya biz lafta değil bunu seçimle gösterdik. Bizim kadın kotası uygulama ihtiyacımız da kalmadı”

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14/12/2021 19:23