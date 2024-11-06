Öztürk: Seçim sonucunu diretmek yerine çözüm üretmeliyiz...

Ulusal Birlik Partisi milletvekili Yasemin Öztürk, Haber Kıbrıs'ta Muazzez Gazihan'ın sunduğu 'Haber ve Ötesi' programında “Meclis başkanlık seçimi bitti mi?” sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

“Kaptan fırtınada belli olur” diyen Öztürk “Güzel havada herkes gemi kullanır. Verirsiniz dümeni istediği yere çevirir ve hiç sorunsuz götüreceği yere sizi çok daha rahat götürür fakat kaptan fırtınalı denizde belli olur. Şuanda bir fırtınanın içerisindeyiz ve bir aya yakın halen daha meclis başkanını tartışıyoruz. Tartışmamız gerekirdi” dedi.

Meclis başkanlığı seçimi yasal mı değil mi tartışmalarından önce diyalog kurulması gerektiğinin altını çizen Öztürkler “Ana muhalefet partisi ile bir diyalog kurulmalıydı. Bizim yaptığımız bir hata yada bir eksiklik, yapılan itirazları divanda değerlendirmemiz gerekirdi. Ben divan idare amiriyim. Orada yapılan itirazları oturup olumlu veya olumsuz bir karar vermemiz gerekiyordu. İtirazı göremezden gelmemiz gerekiyordu” ifadelerini kullandı.

Savaşta bir kazananın olmadığının altını çizen Öztürk, savaşın her iki tarafı da yıpratacağını vurguladı.

Meclisteki tüm siyasi partilerin zarar gördüğünü kaydeden Öztürk “Konuşulması ve farklı çözüm noktalarında birleşilmesi gerekiyor. Yasaldı değildi çok şey söylenebilir. Meclisteki 3 hukukçu arkadaşımızın görüşü geçersiz olduğu yönünde.

Bir hukukçu olarak kendi görüşünü söylemesinin uygun olmadığını belirten Öztürk “Diretmek yerine yeni çözümler üretmek gerekiyor. Ailem yapıyorsa, bu benim yaptığımın doğru olduğunu göstermez. Hepimiz aynı noktada değiliz” dedi.