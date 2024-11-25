Öztürk ve Çetinkaya’nın tayları Kıbrıs’ın güneyinde birincilik elde etti.

At yarışçılığa profesyonel olarak Kıbrıs’ın güneyinde devam eden Öztürk ve Çetinkaya ikilisinin tayları, katıldığı ikinci koşusunu kazanarak, hem form grafiğini yükseltti hem de sahiplerinin başarılı çıkışını sürdürdü.

Dün akşam, Güney Lefkoşa Hipodrom’unda kötü hava koşullarına rağmen 11 at ile beraber yarışan Kıbrıslı Türk Berkan Öztürk ve Bahir Çetinkaya’nın Ermippos isimli tayı, sahiplerine, at yarışçılığı kariyerlerinde yeni bir galibiyet armağan etti.