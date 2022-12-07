Öztürk Yılmaz'a ofisinde bıçaklı saldırı!

Yenilik partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz Genel Merkezde saldırıya uğrayıp bıçaklandı.

Yılmaz'ın çok kan kaybettiği ifade ediliyor. Polis ve ambulansların genel merkeze geldiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, genel merkeze gelen bir kişi Öztürk Yılmaz'la görüşmek istiyor. Yılmaz saldırganı odasına alıyor. Başkan Öztürk, "Çay, kahve ne içersiniz" diye soruyor. Saldırgan hiç yanıt vermeden cebinden bıçağı çıkarıp Öztürk Yılmaz'ın boğazına doğru saplamaya çalışıyor.



Alt katta ofisi bulunan Ensar Öğüt ve partililer saldırgana müdahale ederken Öztürk Yılmaz, Ankara Güven Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu habere tepkiniz:



07/12/2022 16:22