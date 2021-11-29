Öztürk: Yüksek Seçim Kurulu başkanı adeta feryat etti

Öztürk:

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Enver Öztürk, siyasi istikrarsızlığın temel sebebinin seçim yasası olduğunu vurguladı.

Karma oy konusunda gelinen aşamada değişen bir şeyin olmadığını ifade eden Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Enver Öztürk, yine 2018’deki gibi oyların yanacağını söyledi.

Öztürk, hükümette ellerini değil, kafalarını taşın altına koymak durumunda kaldıklarını da kaydetti.

KIB-TEK’teki “yolsuzluklar” konusunda yalnız kaldıklarını, toplumun da bıkkınlık içinde kendilerini soyan güruha karşı, ne halleri varsa görsünler, tavrı içinde olduğunu iddia etti.

Öztürk, siyasi istikrarsızlığın temel sebebinin seçim yasası olduğunu vurguladı.

Genel Sekreter Öztürk, seçim anketleri ile kendilerine dönük bir algı operasyonu olduğunu da sözlerine ekleyerek ilk 3 parti içinde olduklarını ifade etti.

“ÇOK BAŞARILI OLUNAMAYACAĞINI BİLİYORDUK AMA…

Kanal t ekranlarında konuşan Enver Öztürk şöyle dedi; “UBP YDP DP hükümeti son zamanlarda halka eziyet hükümeti haline gelmişti, şeklinde açıklamalarım olmuştu. Özellikle Genel sekreter olarak bunu ifade etmem o günlerde de anlamlıydı. Bu eleştiriyi şimdi yapmıyorum. Çünkü YDP olarak hükümete girme temel nedenimiz hükümetin o dönemde kurulamaması, Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası, pandemi ve ekonomik sorunlar ile Türkiye ile birlikte yürütülen Kıbrıs meselesinden yeni bir yol haritası… Birilerinin taşın altına elini koyması gerekiyordu. Çok başarılı olunamayacağını biliyorduk ama elimizi değil, kafamızı taşımızın altına koyacağımızı gördük…”

“HER VEKİL BAŞBAKAN GİBİYDİ…”

“Bir protokolümüz vardı, erkem seçime gidilmesi gerektiğini söylüyorduk. Halkın isteğine uygun güçlü bir hükümetin olması gerekirdi seçime gidilerek. Hükümet bıçak sırtı idi sayısal olarak. Bir 25, bir 26. Her vekil başbakan gibiydi. Hızlı bir seçim gerekiyordu. Ekim ayında erken seçimi başarmamamız lazımdı ama UBP’nin kurultay süreçleri nedeniyle bu yapılamadı. Bir hal yasası vardı geçmesi gerekiyordu raflarda kaldı mesela... Bunun gibi KIB-TEK’teki yolsuzluklarda yalnız kaldık; kimse yanımızda olmadı. Anlaşılır gibi değil… Bir süreci başlattık ama sanki biz yargılayacakmışız gibi davranıldı. Sayıştay raporu var. Kimse ilgilenmedi. Toplum da ilgilenmedi. Sanki kendisini dolandıranları, emeklerini çalanlar ne yaparsa yapsın, gibi bıkkınlık içinde…”

“KARMA OYDA 2018’DEKİ GİBİ BİRÇOK OY YANACAK, HALKIN İRADESİ YANACAK"

“Üzüntü verici nokta seçim yasası… Yüksek Seçim Kurulu başkanı adeta feryat etti. Yanan oylar ve sayım süreleri… Karma oyda 2018’deki gibi birçok oy yanacak. Maalesef halkın iradesi yanacak; o konuda da üzgünüm. Biz elimizden geleni yaptık ama sayımız yetmiyor. Seçim yasası parçalı bir dağılım yaratıyor. İstikrarsızlıkta temel sebep bu…”

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29/11/2021 14:34