Öztürkler: 18 Belediye ile Yerel Seçimlerin yapılacağı kesinlik kazandı

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa ile ilgili olarak ana muhalefetin Anayasa Mahkemesi’ne yapmış olduğu yürürlüğün durdurulmasına ilişkin taleplerinin Anayasa Mahkemesi tarafından reddedildiğini vurguladı. Bakan Öztürkler, Anayasa Mahkemesi’nin aldığı karar sonucunda, 25 Aralık’ta 18 Belediye ile Yerel Seçimlerin yapılacağının kesinlik kazandığını söyledi.

Anayasa Mahkemesi’nin bugün verdiği karar doğrultusunda yollarına devam ettiklerini belirten Öztürkler "Yerel Yönetimler Reformunun birinci bacağını oluşturan Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa’nın öncelikle daha güçlü belediyelerin, daha çağdaş ve daha iyi hizmetlerin önünü açmasını temenni ediyor, halkımıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler'in açıklmasının tamamı şöyle:

Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa ile ilgili olarak ana muhalefetin Anayasa Mahkemesi’ne yapmış olduğu yürürlüğün durdurulmasına ilişkin talepleri Anayasa Mahkemesi tarafından red edilmiştir. Anayasa Mahkemesi’nin aldığı karar sonucunda, 25 Aralık’ta 18 Belediye ile Yerel Seçimlerin yapılacağı kesinlik kazanmıştır.

Uzun bir süredir Yerel Yönetimler Reformu konusunda tüm siyasi partiler, ilgili sendikalarımız ve belediyelerimiz yoğun olarak çalışmış, ortaya fikir koymuş, tartışmıştır. Önce Belediyelerin Birleştirilmesi kriterlerini Mecliste bulunan tüm siyasi partilerimizin katılımı ile kurulan Ad-Hoc Komitede ele alındı. Burada ortaya konulan genel esaslar ve kriterler üzerinden de yol haritası belirlendi. Ad-Hoc komite sonrasında Meclis İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitemiz yasa tasarısını tartışmaya başladı.

Sürece baktığımızda Meclis İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitemiz, üzerinde hem fikir olunan kriterler ışığında yasa tasarısını değerlendirmiş ve Yerel Yönetimler Reformunun bir bacağını oluşturan “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa’ya son şeklini vermiştir. Buradan sonra Yasa Tasarısı meclis genel kurulumuzun gündemine gelerek oy çokluğu ile geçirilmiştir.

Yasa ile genel anlamda; belediyelerimizin halka daha etkin ve verimli hizmet vermesini sağlamak, Belediyelerin fiziki ve beşeri olanaklarının birleştirilerek hizmet kalitesinin artırılması, mali ve idari kapasitelerinin güçlendirilerek büyük ölçekli projelerin hayata geçirilmesine imkan yaratmak amacıyla belediyelerimizin tüzel kişilikleri, isimleri ve sınırları düzenlenmiştir.

Yasa’nın temel amaçlara ulaşması adına belediyelerin birleştirilmesinde izlenecek yöntem, belediye sınırlarının belirlenmesi, tüzel kişilikleri kaldırılan belediyelerde görev yapan personelin durumu ve belediye hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar da belirlenmiştir.

Bugün, Anayasa Mahkemesi’nin verdiği karar doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz. Yerel Yönetimler Reformunun birinci bacağını oluşturan Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa’nın öncelikle daha güçlü belediyelerin, daha çağdaş ve daha iyi hizmetlerin önünü açmasını temenni ediyor, halkımıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

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24/10/2022 13:50