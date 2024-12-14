Öztürkler: “2025 dijitalleşme adına önemli bir sene olacak”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Lobi Türk Genel Yayın Danışmanı Prof. Dr. Haşim Şahin ve heyetini kabul etti.

Meclis'ten yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu'nda yer alan kabulde Şahin, Lobi Türk'ün medya paylaşımları üzerinden şekillendiğini, ancak zamanla daha kurumsal bir kimliğe büründüğünü belirtti. Şahin, Lobi Türk dergisinin 3’üncü sayısını KKTC’ye ayırdıklarını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de, Lobi Türk'ün Türk dünyasının tanıtımına dair önemli görevler üstlendiğini belirterek, dijital çağın getirdiği fırsatlara dikkat çekti.

Öztürkler, “Dijital çağ ve yaygınlık çok önemli. Türk dünyasındaki iş birlikleri, Türk dünyasının tanıtılması ve 2025'te koymuş olduğunuz vizyon hem KKTC için önemli hem dünyaya tanıtılması adına önemli” dedi.

2022 yılında Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olan KKTC’nin, Anavatanın da desteğiyle tam üyelik pozisyonuna gelmesi için tanıtım ve dijitalleşme çalışmalarına önem verdiklerini belirten Öztürkler, 2025 yılının KKTC için dijitalleşme anlamında önemli bir yıl olması gerektiğini vurguladı.

Lobi Türk’e çalışmalarında başarı dileyen Öztürkler, dijital alan, tanıtım, lobi ve bununla bağlantılı süreçlerin yanı sıra vatandaşlara sunulacak hizmet ağının da çok önemli olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdimi yapılı.