Öztürkler: 2’nci turda seçilmezsem çekileceğim

Ulusal Birlik Partisi Ziya Öztürkler eğer iki turda seçilmezse meclis başkanlık adaylığından çekileceğini söyledi. Öztürkler bunu bir görev olarak kabul ettiğini ve amacının krizi bitirerek hükümetin istikrarı yakalaması olduğunu söyledi. Haber Kıbrıs’a özel açıklama yapan Ziya Öztürkler, bu görevin bana verilmesini beklemiyordum ancak gelinen aşamada bu bir sorumluluk ve bu sorumluluktan kaçmayacağım, tek tek milletvekili arkadaşlarımla konuştum gerekli desteği vereceklerini söyledi.

İktidarın oyları zaten benim seçilmeme yetiyor, eğer iki turda seçilmezsem adaylıktan geri çekileceğim bunu da herkese ilettim.