Öztürkler, Ankara temaslarına Anıtkabir’i ziyaret ederek başladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Ankara temaslarına Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir’i ziyaret ederek başladı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Öztürkler, heyeti ile birlikte Aslanlı yoldan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine çelenk koydu, saygı duruşunda bulundu. Başkan Öztürkler, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Öztürkler, deftere şunları yazdı:

“Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk,

İstiklal mücadelesindeki liderliğiniz ve askeri dehanızla, sadece Türk Milletinin değil, esaret altında yaşayan tüm milletlerin gönlünde taht kurarak, tarihteki müstesna yerinizi ebediyen aldınız. Kurduğunuz ve bizlere emanet ettiğiniz Cumhuriyeti ilelebet yaşatmak, eserlerinize sahip çıkmak, bizden sonraki nesillere aktarmak, ilkelerinize olan bağlılığımızı sonsuza dek sürdürmek, açtığınız yolda gösterdiğiniz hedefe doğru emin adımlarla yürümek asli vazifemiz olmuştur.

Bizler Kıbrıs Türk Halkı olarak, her daim olduğu gibi Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile omuz omuza yürüyerek, aynı hedefe doğru kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz.

Milli Mücadele'yi zafere taşıyan ve bu zaferi Cumhuriyet ile taçlandıran, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı, Milli Mücadele'nin Başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı olarak bugün huzurunuzda bulunmaktan duyduğum büyük onur, minnet ve şükranla, Zatıalinizi, kahraman silah arkadaşlarınızı ve canları pahasına istiklâlimize sahip çıkan aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ederim. Aziz ruhunuz şâd olsun.”

Öztürkler’e Anıtkabir ziyaretinde, heyetinde yer alan Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Meclis İdari Amiri UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, Başkanlık Divanı Üyesi UBP Milletvekilleri; Hasan Küçük, Fırtına Karanfil, CTP Milletvekilleri; Şifa Çolakoğlu ve Devrim Barçın eşlik etti. Ziyarette ayrıca KKTC’nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu da yer aldı.

Başkan Öztürkler’in bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof.Dr. Numan Kurtulmuş ile bir araya gelmesi bekleniyor.