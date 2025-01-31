Öztürkler Ankara’da vurguladı: Türkiye’nin adadaki varlığı bölge için istikrar

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye’nin Kıbrıs’taki varlığının bölge için istikrar olduğunu vurguladı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Öztürkler Ankara temasları kapsamında Bengü Türk TV ve TVNET’e konuk oldu.

Konuşmasında, Kıbrıs’ta Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin devam edeceğini vurgulayan Ziya Öztürkler, Rum yönetiminin İsrail ile yaptığı iş birliğine tepki gösterdi. Öztürkler, bu tür iş birliklerinin bölgede gerilimi artıracağını, barışa zarar vereceğini vurguladı.

ABD’nin Rum Milli Muhafız Ordusu’nu eğit-donat faaliyetlerini de eleştiren Öztürkler, bu tür girişimlerin Kıbrıs Türk halkının haklarını göz ardı ettiğini ve bölgede kalıcı bir anlaşmaya ulaşmanın önündeki engelleri büyüttüğünü ifade etti. Öztürkler, Güney Kıbrıs’ın NATO’ya katılabilmesi için Türkiye’nin onayına ihtiyacı olduğunu da belirtti.

-"TSK adada huzurun ve barışın güvencesi"

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye'nin Kıbrıs'taki varlığının tüm adanın istikrarı için önemli olduğunu yineledi.

Öztürkler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin adada barış ve huzurun sürdürülmesi için vazgeçilmez olduğunu da vurguladı.

Meclis Başkanı Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarından vazgeçmesinin mümkün olmadığını kaydetti.