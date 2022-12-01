Öztürkler: Askerimizin varlığı Kıbrıs Türkü’ne güç ve güven vermektedir

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk’ü ziyaret etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Bakan Öztürkler, “Yıllardır Kıbrıs Türkü’nün can ve mal güvenliğinin korunması için yüreğiyle çalışan, adadaki huzur ve barışın en önemli teminatı olan askerimizin varlığı, Kıbrıs Türkü’ne güç ve güven vermektedir. Kıbrıs Türk Halkının en çok güven duyduğu kurumların başında gelen Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığımızın sevk ve idaresini başarı ile sürdüren kıymetli komutanımız Tümgeneral Sezai Öztürk’e çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

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01/12/2022 12:10